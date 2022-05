Signos: confira seu horóscopo desta quinta-feira (19)

Da Redação

Quem nasceu hoje

É uma pessoa muito aplicada, e sabe que as oportunidades não devem ser perdidas. Ao iniciar um projeto, só para ao alcançar os objetivos. A lealdade e companheirismo são suas maiores virtudes. Corajoso, intenso e visionário.

Alerta

Os capricornianos ainda passam o dia alerta, e os astros aconselham a rotina durante este período negativo. Evite negociar, acertar parcerias ou viagens. Os gastos devem ser colocados na ponta do lápis. Não force situação com a pessoa amada.

Áries – Você passa por uma fase feliz e deve colocar em ação seus negócios e organizar o trabalho. Esqueça os antigos problemas e usufrua da felicidade ao lado da sua família e do seu amor.

Touro – O Sol esta no seu signo, mas ainda tem alguns dias para se cuidar, não passe dos limites nos gastos e afaste o pessimismo da vida afetiva. Prepare as mudanças para o fim do mês.

Gêmeos – Fase para organizar os negócios e trabalho. Não exagere com novos gastos e não discuta com a família. Pausa para pensar, saiba viver sem estresse. Amor com ciúmes.

Câncer – Você estará sob a proteção da família e pessoas do seu trabalho. Saiba aproveitar e dê mais atenção aos assuntos domésticos. Amor em maré alta. Mas é tempo de cuidar da saúde.

Leão – Um excelente período para comemorar a passagem de Vênus e Júpiter na sua nona casa. Conseguirá resolver os assuntos profissionais e ter respaldo financeiro. Curta mais seu amor e a família.

Virgem – Os astros trazem oportunidades para realizar compras, viagens, encontro de negócios e solução de problemas profissionais. Conseguirá ter o sucesso em suas mãos. Na paixão muita paz.

Libra – Você é um privilegiado nesta fase em que Vênus e Júpiter estão no seu signo oposto. Viva com alegria e resolva os problemas do seu trabalho. A pessoa amada esta mais romântica. Tudo bem com a saúde.

Escorpião – Fase que seus esforços trarão os lucros que deseja no trabalho. Facilidade para compras, viagens e encontros profissionais. Momento para resolver problema afetivo.

Sagitário – Alto astral para viajar e se aproximar das pessoas da família. Terá colaboração nos negócios. Mudanças positivas no seu trabalho. Amor com perspectivas de convivência e acertos de discussões.

Capricórnio – Você passa o dia no alerta e não deve deixar a ansiedade atrapalhar seus negócios. Não abuse na alimentação ou bebidas alcoólicas. A irritação só vai atrapalhar.

Aquário – O dia será tranquilo e você pode contar com todos no lar e trabalho. Sinais de sucesso financeiro. Dê mais atenção as pessoas da família. A paixão fala alto no amor.

Peixes – A fase é de movimentada no lar, todos estarão transmitindo apoio e amor. Marte no seu signo o faz mais ágil e com isso vem o sucesso financeiro e profissional. Grandes surpresas com a pessoa amada.