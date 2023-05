Signos: confira seu horóscopo desta quinta-feira (18)

Da Redação

Os nativos de Touro passam o dia desfavorecidos pela Lua

Quem nasceu hoje

É uma pessoa com ideias próprias e com uma personalidade marcante. Está sempre engajado em trabalhos ligados a comunidade. Gosta do comando, pois não teme as responsabilidades desse ato. Aplicado, generoso e estável.

Alerta

Os nativos de Touro passam o dia desfavorecidos pela Lua, é o seu alerta. Os astros indicam muita análise no campo de trabalho. Adie todo topo de negociação. Não gaste fora do orçamento. No amor, procure ser menos possessivo.

Áries – O trabalho rende acima do esperado. A sua capacidade de abrir novos caminhos melhora a entrada extra de dinheiro. Apoio às mudanças e ampliação dos seus horizontes. Amor motivado.

Touro – Apesar do seu alerta, Júpiter começa a transitar pelo seu signo e fica um ano lhe favorecendo. Mas, hoje evite qualquer tipo de mudança nos negócios. Não crie obstáculos entre você e seu amor.

Gêmeos – Atenção aos novos compromissos profissionais e domésticos. Daqui três dias o Sol o favorecerá. Seja menos exigente no trabalho e espere pelo sucesso. Cautela com críticas e julgamentos. Amor em paz.

Câncer – Fase para organizar os negócios, trabalho e vida familiar. Estará um tanto inconstante e podem surgir obstáculos de última hora, é só se prevenir. Vênus, segura as pontas no amor e finanças.

Leão – A fase que inicia trará uma renovação na vida profissional, terá que trabalhar mais e esperar pelos resultados. Conseguirá captar o desejo dos outros e com isso vem o sucesso. Amor difícil até o dia 6 de junho.

Virgem – Seus planos ganham novo impulso, realize seus projetos mais ousados. Conseguirá acertar o setor financeiro. Aceite ajuda de colegas ou superiores. Dê mais atenção ao seu amor.

Libra – Oportunidade de colaborar com seus parentes mais próximos, seja compreensivo e viva melhor. O trabalho e negócios vão bem. Destaque para as compras e viagens. Amor envolvente.

Escorpião – Boa fase para fechar contratos, negócios e acertar o trabalho. Conseguirá se livrar dos invejosos. Satisfação com a vida familiar, saia para compras domésticas. Pode iniciar tratamento dentário.

Sagitário – Período que suas finanças estão protegidas, com isso terá melhora no trabalho e negócios. O romantismo vai marcar a relação com a pessoa amada. Tente na loteria. Saia para compras.

Capricórnio – Controle melhor suas reações, pois poderá expressar o seu lado mais negativo quando estiver nervoso. Não há motivos para viver mal. Dê atenção ao seu amor. As finanças tendem a crescer.

Aquário – Sua vida doméstica esta harmoniosa, você passa boa energia aos familiares, se aproxime dos que estão com problemas. No amor você dá show de encantamento. Positivo para compras.

Peixes – Você passa bem o dia e pode contar com pessoas do seu trabalho, negócios e família. Explore sua criatividade. Estará mais atraente do que nunca. Amor feliz e sólido. Ótimo para compras e viagens.

