Signos: confira seu horóscopo desta quinta-feira (18)

Quem nasceu hoje

Sabe exatamente o caminho a percorrer na vida. Tem uma excelente capacidade de memorizar. Está sempre envolvido em causas humanitárias. Não admite as desigualdades da vida. É animado, dinâmico e envolvente.

Alerta

Os nativos de Touro ainda passam o dia no alerta, e os astros recomendam rotina durante este período negativo. Cuidado com o andamento do trabalho. Fique longe de gastos fora do orçamento. Amor com discussões. Saúde neutra.

Áries – Suas ideias em relação ao trabalho encontram condições para se desenvolverem. O setor financeiro recebe estímulos de Vênus na positiva quinta casa que traz além do amor chances de ganhos em jogos.

Touro – Você passa pelo alerta, a Lua pede que tenha jogo de cintura para não perder o que conquistou nos negócios. A família esta cobrando e até de mau humor. Não exija demais das suas forças.

Gêmeos – Fase bem tranquila, conte com a compreensão da família para novos projetos domésticos. Satisfação com o andamento do trabalho e boa entrada de dinheiro. Cultive sua espiritualidade.

Câncer – Suas atividades profissionais prometem ser bem sucedidas e a entrada de dinheiro será natural. Usufrua do bom relacionamento familiar e saia para compras domésticas. Vênus, traz paixão e carinhos.

Leão – Fase em que esta mais simpático e com boa comunicação. Gradativamente resolverá os problemas do trabalho. Compreensão de todos à sua volta. Estímulos para melhorar o amor.

Virgem – O período pede equilíbrio com novos negócios, com amigos, sócios ou superiores. O Sol só estará no seu signo no próximo dia 23, vá com calma e apenas planeje as mudanças, não execute nada.

Libra – A fase é propícia para executar novos trabalhos, negócios e mudanças no lar. Aproveite para curtir a família e seu amor. Favorável para ganhos com o setor da arte e ligações com o público.

Escorpião – Dia para dar suporte nos negócios e trabalho. Estará compartilhando suas ideais com parceiros e sócios. Obterá o reconhecimento da família. Amor com paixão.

Sagitário – A influência do Sol e Vênus na sua positiva nona casa indicam bom relacionamento no trabalho, novas chances de ganho, além de compras e viagens. Ascenção pessoal. Amor com paixão.

Capricórnio – Dia que terá chance de resolver os problemas da família com certeza de resultados positivos. Cuide das emoções, pode aparecer um novo amor. Não discuta com Touro e Libra.

Aquário – Você pertence a um signo original e, nesta fase tem vontade de realizar novos negócios e trabalho. Não faltarão estímulos para organizar mudanças. Conte com Câncer, Leão e Áries. Amor ciumento.

Peixes – A fase indica chances de receber convite para negociar, mesmo que já tenha seu trabalho. O sucesso depende de você. Seus esforços estão dando os lucros desejados. Dê atenção a saúde.

