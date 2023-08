Signos: confira seu horóscopo desta quinta-feira (17)

Quem nasceu hoje

Tem sempre uma ideia para ser colocada em uso. Procura o caminho do sucesso, pois sabe que tem competência para se sobressair na carreira que escolher. Normalmente é o líder em sua comunidade. Persuasivo, com senso crítico e objetivo.

Alerta

Os virginianos passam o dia no alerta, e o mais indicado neste período é a rotina profissional e pessoal. Procure descansar e repor as energias. Viagens e mudanças devem ser adiadas. No amor, procure ter paciência com seu par afetivo.

Áries – Você vive um novo ciclo com a presença do Sol na sua positiva quinta casa. Siga sua intuição e conseguirá as respostas aos seus desejos. Sucesso profissional, financeiro, afetivo e familiar. Tente na loteria.

Touro – Fase que estará envolvido com o setor imobiliário: compra, venda, reforma e mudança de residência. Possibilidade de ganhar mais trabalhando em sociedade. Compreensão do seu amor. Conte com Sagitário.

Gêmeos – Período de novos amigos, negócios e para iniciar mudanças profissionais. Não hesite em usar sua energia mental para ter sucesso. Positivo para viagens, visita a parentes e decisões afetivas.

Câncer – A fase trará o equilíbrio financeiro que você tem direito. Batalhe por novos projetos e conte com boa entrada de dinheiro. Ótimo para negociar imóveis, carros e novos negócios. Amor com declaração.

Leão – Dia de chances para desenvolver novas atividades profissionais e ter lucros imediatos. Seja tolerante com Capricórnio e Virgem. Aproveite para amar mais e acertar a convivência.

Virgem – O dia será bem difícil, além do Sol, você recebe a influência negativa da Lua. Evite agitação no trabalho e não saia para compras. Paciência com a família, não repita erros do passado.

Libra – Fase para relaxar, que tal uma caminhada ou sair para compras de uso pessoal. Equilibre seu organismo, tome mais água e não abuse na alimentação. O trabalho e as finanças vão bem. Seu amor colabora.

Escorpião – Sol e Lua na sua positiva 10ª casa indicam um bom período para organizar os negócios, parcerias e resolver problemas profissionais. O dia é de alegria e a noite diversão. Amor maduro.

Sagitário – Você é um dos privilegiados ao lado de Leão e Áries. Pode desenvolver nova atividade profissional e de lucrar em investimentos financeiros. Positivo para decisões na vida familiar. Amor perfeito.

Capricórnio – A influência da oitava casa, indica mudanças na família. Chances de sucesso profissional, financeiro e até solução de problemas domésticos. Planeje compras e viagens.

Aquário – Nesta fase deve encarar as novas proposta de negócios e trabalho. Terá oportunidade de ganhar mais. Você está mais maduro e verá o sucesso acontecer no lar e com seu amor.

Peixes – Período que recebe o apoio que necessita para melhorar os ganhos e organizar a profissão. Seus projetos ganharão impulso, pode acertar parceria comercial. Uma nova paixão.

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

