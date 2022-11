Signos: confira seu horóscopo desta quinta-feira (17)

Da Redação

Os virginianos passam o dia no alerta. A rotina deve ser mantida no setor de trabalho

Quem nasceu hoje

Gosta do que é certo e, estará sempre batalhando pelo seu lugar ao sol. Correto, não deixará nada inacabado. A presença da família será importante para o seu crescimento pessoal e profissional. Vigoroso, leal e companheiro.

Alerta

Áries – Os ventos começam a soprar a seu favor, Vênus influencia sua positiva nona casa, trazendo muitas novidades. Mais otimista conseguirá vencer os problemas do trabalho. Mudanças no lar. Amor seguro.

Touro – Uma melhora profissional vai beneficiar suas finanças e você pode negociar com imóveis. A família procura compensar com carinhos. Acredite no seu poder de trabalho e ganhe mais.

Gêmeos – Hoje Vênus e amanhã Mercúrio, passam a influenciar sua sétima casa. Colaboração espontânea de todos, trazendo oportunidades financeiras e profissionais. Novas energias no amor.

Câncer – Dia que sua sensibilidade esta de plantão no amor. O seu charme esta em alta. Assuntos ligados ao trabalho e dinheiro estão protegidos. Pode tentar também em jogos, sorteios e loteria.

Leão – A Lua no seu signo ajuda a resolver problemas familiares. Aproveite as oportunidades que aparecerem, mas mantenha os pés no chão e não crie problemas no trabalho. Criatividade no amor.

Virgem – O dia é de alerta, não aposte alto nos assuntos profissionais. O ideal é rotina em relação a novos gastos, mudanças no seu lar ou nos negócios. Deixe a emoção de lado e procure agir com a razão.

Libra – Período que se sente bem nos negócios e trabalho. O setor financeiro esta equilibrado. Felicidade garantida no seu caso de amor, procure dar mais atenção a pessoa amada, fortaleça o relacionamento.

Escorpião – Você esta vivendo um bom período e agora tem oportunidades de acertar os negócios. Fase para ganhar dinheiro e iniciar empreendimentos. Amor com carinhos e solução de problemas familiares.

Sagitário – A partir de hoje você começa a sentir a força de Vênus. Equilíbrio no trabalho, finanças e no amor acertos de antigos problemas. Amanhã Mercúrio, o planeta da comunicação o protegerá.

Capricórnio – Fase que precisa ficar esperto, os astros trazem problemas profissionais, financeiros e afetivos. Use sua paciência, pois hoje Vênus e Mercúrio trazem problemas e dia 22 o Sol também.

Aquário – Período positivo, procure avaliar com carinho mudanças profissionais e até na convivência familiar. Você saberá usar sua inteligência para viver melhor no trabalho. Analise proposta de negócio.

Peixes – O momento é propício para expor os seus planos de trabalho e negócios. Só tem a ganhar e conquistar o equilíbrio financeiro. Em alta viagens, compras, visitas e carinhos da família. Amor sedutor.

