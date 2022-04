Da Redação

Signos: confira seu horóscopo desta quinta-feira (17)

Quem nasceu hoje

Tem uma forte tendência para os negócios, apresenta facilidade para ganhar dinheiro. Está sempre arquitetando coisas novas, principalmente por ter muita energia. A sua visão comercial é ampla. É equilibrado, habilidoso e produtivo.

Alerta

Os virginianos passam o dia no alerta e a rotina deve ser prioridade neste período. Mudanças ou inovações podem trazer perdas no trabalho. Controle os gastos para não entrar no vermelho. Amor com ciúmes. Saúde em baixa.

Áries – Nesta fase você deve conter o desejo de mudanças na sua profissão e iniciar qualquer negócio. Dificuldades de se fazer entender pela família, evite discussões. Momentos delicados com seu amor.

Touro – Dia bem equilibrado o que deve trazer oportunidades de acertar seus negócios e ter apoio neste setor. A Lua sinaliza alegrias com a família e convites para sair da rotina. Surpresa do seu amor.

Gêmeos – Seu otimismo promete sucesso nas mudanças profissionais. Você sabe da sua força e terá apoio para iniciar projetos. Em alta viagens, novas amizades e bom relacionamento familiar. Evite os ciúmes.

Câncer – Feliz, é assim que você se sente. Tudo caminha para o equilíbrio nas finanças que voltam a crescer. Apoio no trabalho. No amor a paixão vai falar mais alto. Novidades no lar. Conte com mais saúde.

Leão – A Lua no seu signo reforça o otimismo em relação aos novos projetos de trabalho. Vitórias na vida familiar, que traz harmonia e equilíbrio financeiro, isto é, mais dinheiro. Amor receptivo.

Virgem – Dia de alerta, a Lua pede que não se precipite nos gastos ou exigências no seu trabalho. Não espere colaboração da família. Controle seus impulsos e não critique ninguém.

Libra – Este é um período feliz, alguns planetas estão na sua quinta casa astral trazendo saúde, amor, dinheiro e harmonia com todos. Viva esta fase ao lado de quem ama. Aspectos importantes no seu trabalho.

Escorpião – Dia que você resolve uma porção de problemas, e o seu sucesso esta em confiar na sua capacidade. Surpresas com amizades, incluindo parcerias. Tente em jogos. Cuidado com invejosos.

Sagitário – Dia de vitórias profissionais e financeiras, mas espere que tudo deve melhorar muito mais. Alegria com pessoas da família. Não se preocupe com as finanças, terá surpresas. Mais atenção no amor.

Capricórnio – O Sol na sua terceira casa astral abre espaços para novas amizades, negócios, compras e viagens. Continue lutando pela sua realização profissional. Seu charme fala mais alto no amor.

Aquário – Novas e boas oportunidades no seu trabalho. Apoio de Gêmeos, Touro e Leão. Surpresas de parentes ou de algum amigo. Amor excitante. Crescimento financeiro.

Peixes – Com o Sol e Mercúrio brilhando no seu signo, você tem mais que investir no futuro, mas não queira resolver tudo de uma só vez. Faça um exame geral, inclusive dentário. O amor ainda esta difícil.