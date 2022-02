Da Redação

Signos: confira seu horóscopo desta quinta-feira (17)

Quem nasceu hoje

Sua vida será focada em alcançar o sucesso, e nada o fará desistir dos objetivos. Gostará de estar rodeado de pessoas comunicativas. Conseguirá dirigir qualquer tipo de empreendimento. É inteligente, agregador e empreendedor.

Alerta

Os nativos de Virgem passam o dia no alerta e devem manter a rotina nesta desfavorável. Procure fazer uma análise do trabalho e deixe tudo como está. Evite discussões com a pessoa amada e seus familiares. Saúde em baixa.

Áries – Você passa por um bom período, sente que tudo está bem posicionado nos negócios. A família está mais compreensiva. Alegrias no amor. Se prepare a partir de amanhã o Sol o desfavorecerá.

Touro – Dia de oportunidades financeiras que devem trazer tranquilidade nos assuntos da família. Em alta compras, vendas, negócios imobiliários, assim como reforma ou mudança na decoração da sua casa.

Gêmeos – Nesta fase não terá grandes preocupações nos negócios ou trabalho. Conseguirá saldar suas contas. Astral altíssimo com a família e seu amor. Positivo para compras, viagens e ganhos em jogos.

Câncer – O período é positivo para inovar no trabalho. Sua determinação será responsável pelo aumento financeiro. Amplie seu círculo de amigos. Espere colaboração da família. Amor sensual.

Leão – Você está livre do alerta e terá um bom dia. Fase de convites para negociar e melhorar sua posição social. As finanças voltam a crescer. Apoio de Libra e Aquário. Conquistas para quem busca um amor.

Virgem – O dia é de alerta, o que pode trazer insatisfação com os negócios. Não desconte nas pessoas seus problemas. Desfavorável para mudanças no lar. Evite discussão com Capricórnio e Libra.

Libra – Dia de novidades no lar, no trabalho e até com as finanças. Vá a luta e conquiste seu lugar ao Sol. Irá receber ajuda nos seus negócios, convites para viagens e encontros. Tente na loteria.

Escorpião – Você estará pronto para realizar mudanças no seu lar. Apoio da família no setor financeiro. Solução de problemas profissionais. Procure ter uma boa convivência afetiva.

Sagitário – Você estará mais ousado nas decisões profissionais e com isso vê o aumento financeiro. Ótimo para viagens, compras e início de negócios. Conte com Touro e Leão. Acertos no amor.

Capricórnio – A influência atual dos astros traz o sucesso e a tranquilidade que buscava nos seus negócios e trabalho. Positivo para viagens, compras, decisões na área doméstica e mudanças de residência.

Aquário – O período traz aberturas na vida profissional. Sol e Mercúrio abrem novos espaços no trabalho e resolução de antigos problemas. O setor afetivo fica devagar até o dia 7 de março, até lá paciência.

Peixes – Comece a se preparar, a partir de amanhã o Sol passa a influenciar seu signo e com isso os problemas desaparecem. Os projetos profissionais tendem a ser bem sucedidos. Controle a ansiedade.