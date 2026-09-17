Signos: confira seu horóscopo desta quinta-feira (17)

QUEM NASCEU HOJE

A percepção é uma de suas maiores qualidades. Tem facilidade para captar os desejos das pessoas. O sucesso profissional acontecerá devido a sua grande energia. É o amigo para todas as horas. É alegre, nobre e compreensivo.

ALERTA DO DIA

Os sagitarianos passam o dia no alerta e o mais indicado será manter a rotina no trabalho. A insegurança poderá abalar suas amizades. Gastos somente de primeira necessidade. Não de ouvidos a fofocas, principalmente em relação a sua vida afetiva.

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♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

O Sol traz apoio no trabalho e até chance de negociação positiva para quem tem parceria ou sociedade comercial. Deixe a paz se instalar no seu coração e dê mais atenção ao seu amor.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

Período inspirado e de boas oportunidades no setor profissional, não faltando inclusive apoio de pessoas influentes. Pode concretizar bons negócios e sair para compras. Surpresas no amor. Tente na loteria.

♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

Dia para acertar os negócios e assuntos da família, as respostas aos problemas serão positivas. As finanças e o trabalho voltam a crescer. Amor em dose dupla. Cuide da ansiedade. Não seja impaciente.

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♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

Fase de excelentes oportunidades nos negócios, compras e trabalho. Não seja impaciente, todos colaboram. Boa entrada de dinheiro. Controle da vida familiar. No amor muitas surpresas. Tente na loteria.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

Neste período você sente que pode organizar e programar mudanças no lar. A família espera contar com você, pode sair para compras e acertar problemas com alguns parentes. Seu amor esta mais atencioso.

♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

Dia que sua capacidade de compreensão esta em alta, principalmente no trabalho. Pode tomar decisões financeiras e contar com o sucesso. A família precisa mais da sua atenção. Amor envolvente.

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♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

Você ainda passa por uma fase bem exigente, o Sol o favorecerá a partir do dia 23 de setembro, se programe para ter uma fase feliz. Comece a pensar como resolver os problemas existentes. Amor neutro.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Seu período negativo, tem início dia 23, quando passará a receber a influência do seu inferno astral. Lembre-se que o comodismo pode ser o seu pior inimigo. No momento Vênus, protege o amor e trabalho.

♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

O seu dia será no alerta, procure se organizar e evitar problemas no trabalho. Hoje não é indicado para resolver nada, evite gastos, exigências e até discussões no lar. Complicações com seu amor.

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♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

Fase que sente as energias renascerem e, com isso vem a vontade de sair para com compras, viagens, encontro de colegas e parentes. A família transmite segurança. Dê mais carinhos ao seu amor.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

Você pode se preparar para uma mudança na sua vida profissional. Receberá colaboração para iniciar novos projetos, realizar parceria ou sociedade comercial. Boa saúde. O amor vem com otimismo.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

Vênus na sua positiva 10ª casa astral, traz o grande desejo de resolver problemas no trabalho e aumento dos ganhos. É tempo de paz e confraternização com todos. Pode viajar. Amor com sedução.

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As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.