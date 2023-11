Signos: confira seu horóscopo desta quinta-feira (16)

Os capricornianos passam o dia no alerta

Quem nasceu hoje

Os obstáculos da vida não serão capazes de tirar seu brilho. Terá facilidade para trabalhar com o público. Procura enxergar o lado positivo das coisas. Está sempre dando apoio à família e amigos. É inteligente, disposto e forte.

Alerta

Os capricornianos passam o dia no alerta. Terá que vencer algumas pendências no trabalho. Deixe os assuntos importantes para resolver quando estiver melhor posicionado. Evite gastos que possam comprometer suas finanças Vá com calma no amor.

Áries – O período continua sendo de trabalho e luta para encontrar solução para os problemas financeiros. Logo conseguirá resolver tudo, Vênus além de acertar as coisas do coração, traz dinheiro e sucesso.

Touro – Você realizará muitos dos objetivos profissionais e financeiros. A colaboração será total de sócios e superiores. Novidades não param de chegar. Conquista no setor afetivo. Inicie regime alimentar.

Gêmeos – Fase que Mercúrio transita na sua positiva quinta casa. Conseguirá organizar as suas finanças e contar com o apoio e sucesso. Ganhos inesperados através do trabalho e negócios. Amor e paixão.

Câncer – O Sol o favorece e com isso pode esperar por novidades nas finanças. Chances de desenvolver novas atividades profissionais e lucrar em investimentos com imóveis. Agitação com seu amor.

Leão – Fase para transformar a vida familiar, resolva rápido os problemas, incluindo compra, venda ou mudança de residência. Continua o apoio de pessoas ligadas ao seu trabalho. Atração afetiva por Aquário.

Virgem – O dia será positivo para negociar. Dedique mais tempo as mudanças no rumo da sua profissão. O sucesso o espera. Muito prazer com a pessoa amada. Saúde equilibrada.

Libra – A influência de Vênus, traz a chance de se unir aos colegas de trabalho, sócios e familiares para alcançar o progresso neste setor. Aproveite o bom momento e resolva já o seu caso de amor. Novos amigos.

Escorpião – Período para planejar e esperar pelos resultados, que virão logo no trabalho. Evite entrar em disputas financeiras ou profissionais. Dê apoio à família e o seu amor. Aprenda com as experiências.

Sagitário – Dia que conseguirá sair da rotina e até realizar alguns negócios. Não vai ser difícil resolver os problemas financeiros. Vá fundo nas questões em seu lar, seja prestativo. Amor tenso, evite discussões.

Capricórnio – O dia é alerta e a melancolia pode tomar conta de você. Procure controlar suas exigências com a família, o ideal é ser mais participativo. Adie viagens e compras. Não reclame do seu amor.

Aquário – Período que tudo caminha mais fácil e você pode dividir suas preocupações com as pessoas do trabalho e negócios. Positivo para ir às compras e visitas. Os acertos afetivos estão em alta.

Peixes – Aproveite bem o dia, os astros trazem equilíbrio para seu trabalho, aumento nos ganhos e novidades para ampliar seus negócios. Dê mais atenção à sua família. Amor com sonhos e fantasias.

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

