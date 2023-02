Signos: confira seu horóscopo desta quinta-feira (16)

Da Redação

Quem nasceu hoje

É uma pessoa com forte instinto de preservação. Tem facilidade para administração, pois é um profissional dedicado. Os trabalhos ligados à comunidade exerceram grande fascínio neste nativo. Destemido, alegre e lógico.

Alerta

Os capricornianos passam o dia no alerta e a indicação é para manter a calma diante dos problemas profissionais. Não se feche se for contrariado, principalmente quando estiver com seu par afetivo. Não corra riscos nas finanças.

Áries – Fase positiva, seu otimismo contagiará todos, mas se prepare dia 18 o Sol passa a trazer problemas. Positivo para quem lida com viagens, política e informática. Fuja de atritos familiares.

Touro – Muita disposição para assumir novos compromissos de negócios e trabalho. Agitação no lar, chances de realizar mudanças, incluindo reformas ou comprar outro imóvel. Amor emocionante.

Gêmeos – Período de novas amizades, de colaboração especial com quem trabalha ou negocia. Espere lucros extras. Conte com Sagitário, Leão e Libra. Sucesso em tratamento médico. Amor calmo.

Câncer – Você está um pouco exigente nos negócios e trabalho. Não crie impasses no setor financeiro, pelo contrário aceite opiniões e ajuda, incluindo de sócios, superiores, colegas e até a família. Cuide da saúde.

Leão – As influências astrais são positivas para enfrentar as dificuldades na vida profissional. Dominará com suas ações os problemas financeiros. Pode realizar mudanças no lar. Surpresas no amor.

Virgem – Alegrias no lar, receberá o carinho de seus familiares. Inspiração para realizar novos negócios, compras e acertos profissionais. Aceite os desafios. Não abuse de massas e doces. Amor excitante.

Libra – A presença de Mercúrio na sua quita casa é sinal de proteção nos negócios, trabalho e crescimento financeiro. Sorte para assunto jurídico. Inspiração exaltada no amor. Cuide mais do seu corpo.

Escorpião – Você continua protegido no lar e terá apoio da família nos negócios e mudanças que pretende realizar. Positivo para viagem a fim de rever parentes. Amor emocionante. Finanças em alta.

Sagitário – Vem novos lucros nos seus negócios, com chances de iniciar caminhada com sócios ou parceiros. Apenas evite problemas com Câncer e Áries. Alto astral com a pessoa amada.

Capricórnio – Dia de alerta, evite se indispor com colegas de trabalho, nativos de Sagitário e Câncer. Clima tenso no lar. O ideal é não fazer mudanças nos negócios, compras a prazo e discutir por causa de dinheiro.

Aquário – Você tem Mercúrio transitando no seu signo, e ao lado do Sol traz grandes emoções no trabalho, que vem com todo sucesso. Decisões acertadas nos negócios e compras. Conquista no amor.

Peixes – A fase negativa esta quase no fim, dia 18, o Sol passa a influenciar seu signo melhorando o humor, solução dos problemas financeiros e profissionais. Notícia importante da família. Amor calmo.

