Signos: confira seu horóscopo desta quinta-feira (16)

Quem nasceu hoje

Tem uma grande preocupação com os mais necessitados. Estará sempre envolvido com o que acontece em sua sociedade. Busca a perfeição no que faz, seja na vida profissional ou pessoal. Observador, apto e competente.

Alerta

Os capricornianos ficam no alerta até às 18h45, e a indicação é de rotina enquanto durar este período. Não deixe que problemas externos interfiram no seu trabalho. Após esse horário os cuidados serão dos aquarianos.

Áries – Você passa por um excelente período e pode iniciar trabalhos, negócios, aceitar apoio de sócios e até de familiares. Vênus na sua segunda casa traz amor e equilíbrio financeiro.

Touro – Dia que haverá chances de mudar muitos dos seus negócios e firmar mais a vida financeira. Positivo para viagens, compras, visitas e dar apoio aos problemas de parentes. Proteção de Vênus.

Gêmeos – A fase é neutra em relação aos novos negócios ou mesmo acertos financeiros. Dia 24 Vênus, trará dinheiro, amor e saúde. Mas, hoje terá que resolver problemas da família. Trabalho equilibrado.

Câncer – Dia que deverá dar mais atenção à sua saúde, controle a ansiedade e não exagere na alimentação. Não terá grandes problemas, mas é bom não abusar. Trabalho exigente, evite discussões. Não viaje.

Leão – Dia propício para apresentar suas ideias com quem trabalha ou negocia. Lute por uma posição de destaque. Mercúrio favorece a comunicação e as atividades comerciais. Amor transformador.

Virgem – Dia que pode contar com os familiares. Chances de melhorar a situação financeira. Renovação nos seus negócios, crescimento ou mudança no trabalho. Surpresas no amor.

Libra – Você passa por um bom período e terá chances de resolver problemas domésticos que o incomodam. Demonstre mais carinhos ao seu amor, que esta carente. Bom para viagens, compras e visitas.

Escorpião – Fase que deve ser menos exigente no trabalho, não espere colaboração. Controle suas contas e evite novos gastos. Não esta positivo para viagens ou mudanças no lar. Dê liberdade a quem ama.

Sagitário – As suas relações de amizade e as ligadas ao seu trabalho crescem na maior harmonia e estabilidade. Você se sente recompensado pelo bom humor. Contatos úteis nos negócios. Família em paz.

Capricórnio – Você ainda acorda no alerta e a Lua, só passará a influenciar seu signo às 18h45. Adaptação e paciência podem ser exigidos. Controle as contas e não discuta com seu amor.

Aquário – Período para se reconciliar com seu amor, pessoas de Capricórnio e Câncer. O trabalho e o dinheiro estão equilibrados. Estabilidade com a família e amor para os solitários. As 18h45, entrará no alerta.

Peixes – Suas vitórias hoje estarão ligadas a vida familiar. Fará bons contatos de negócios e sente que o trabalho flui para o sucesso. Pode assumir novos compromissos financeiros. Amor vibrante.