Signos: confira seu horóscopo desta quinta-feira (15)

Quem nasceu hoje

É um guerreiro e vencerá as mais difíceis batalhas. A sua forte personalidade o fará com que se destaque e alcance todos os objetivos. As profissões liberais são as mais indicadas para esse nativo por ter um forte intelecto. Intenso, místico e afetuoso.

Alerta

Os taurinos ficam no alerta até às 22h47, e a indicação é para ter cuidados durante este período negativo. Não deixe que a irritação interfira na hora de tomar decisões profissionais. Algumas desavenças podem deixá-lo para baixo no amor.

Áries – A Lua no seu signo indica que deve evitar pessoas invejosas. O trabalho vai bem. Mantenha a serenidade na vida amorosa. Positivo para negociar com Aquário e Leão. Seu lar feliz.

Touro – Você ainda passa pelo alerta e deve adiar negociações com imóveis ou iniciar projetos. Procure ter paciência com a família. Mantenha o bom humor com seu amor. Evite cobranças. A noite terá a Lua no seu signo.

Gêmeos – Astral tranquilo no trabalho e bom movimento nos negócios. Mas se prepare no final da noite a Lua o desfavorecerá, serão dois dia e meio no alerta. Tudo bem com a pessoa amada. Boa saúde.

Câncer – Você está mais sensível e deve direcionar suas energias para o ambiente profissional. Mais uns dias e estará livre para novas negociações. A pessoa amada transmite muitos carinhos. Saúde equilibrada.

Leão – O dia é de realizações nos negócios, todos estarão prontos a colaborar no trabalho e o sucesso será natural. Saiba aproveitar. Excelente para compras, viagens e até mudanças no lar. É tempo de amor.

Virgem – Período que deve ser menos radical com as pessoas do trabalho. Aproveite sua capacidade de negociar e acerte tudo que está errado. Evite ficar de baixo astral. Vênus e Marte o desfavorecem.

Libra – Este é um ótimo dia para se livrar dos problemas do trabalho. As pessoas estarão mais participativas nos seus negócios. Vem crescimento financeiro. Poderá ter surpresas do seu amor. Saia para compras.

Escorpião – Você tem a seu favor a colaboração de amigos, sócios, superiores e até da família. Não seja impaciente, calma e tranquilidade. Mudanças positivas no lar. Amor seguro.

Sagitário – Paz e tranquilidade no trabalho. Conseguirá organizar as finanças. Pode negociar com Leão e Libra. Tudo bem com a família. Quebre a rotina e saia para compras. Dê apoio ao seu amor.

Capricórnio – Você vai descobrir a força dos seus esforços. O trabalho e negócios fluem para a estabilidade. Boas oportunidades para compras domésticas e visitar parentes. Amor com carinhos.

Aquário – Fase de oportunidades no trabalho e início de novos negócios. Você se sente mais forte para resolver problemas da família. Faça novas amizades e troque ideias para renovar a profissão. Paixão total.

Peixes – Período que deve ser mais ambicioso e não esperar por ninguém. Seus negócios fluem para o progresso. Vem mais dinheiro e estabilidade. Os estudos e novos projetos estão ativados. Colaboração no amor.

