Signos: confira seu horóscopo desta quinta-feira (15)

Quem nasceu hoje

Tem um temperamento muito forte, o que fará se destacar no mundo profissional. Gosta dos desafios. É uma pessoa com atitudes arrojadas. Sentirá vontade de estar sempre cercado de pessoas alegres. Empreendedor, inteligente e carismático.

Alerta

Os nativos de Virgem passam o dia no alerta, e a rotina é aconselhável durante este período negativo. Adie mudanças no trabalho, não corra riscos neste setor. Não discuta por pequenas coisas. No amor, dê mais atenção ao seu par afetivo.

Áries – A sua capacidade de ganhar dinheiro esta em alta, conseguirá acertar problemas financeiros da família. Muita agitação no trabalho e negócios. Maior prazer no amor. Tente na loteria.

Touro – O período traz sucesso material e com chances de melhorar as condições financeiras da família. O seu equilíbrio estará presente na relação com a pessoa amada. Conquistará novos amigos.

Gêmeos – Você esta em perfeita sintonia no trabalho, vida familiar e pode aceitar mudanças no rumo profissional. Oportunidade de fechar bons negócios. Apoio e carinhos do seu amor. Terá um dia alegre.

Câncer – A sua dedicação e empenho em melhorar o trabalho dão certeza que esta no caminho certo. Emoções controladas na vida afetiva. Use sua versatilidade para lidar com pessoas difíceis.

Leão – Você vive uma fase de realizações profissionais, financeiras e familiares. Mudanças na sua vida, é só aproveitar. Dia agitado nos negócios, pode sair para compras. Amor expressivo.

Virgem – O dia é de alerta e você deve reservar um tempo para relaxar. Controle as exigências no lar. Não seja irônico com a família. Desfavorável para compras, viagens e mudanças no trabalho.

Libra – A diplomacia é o principal trunfo que você tem, saiba lidar com pessoas nervosas. Você tem a seu favor seu par afetivo que traz carinhos e muita paz. Passe algumas horas ao ar livre e viva melhor.

Escorpião – Graças aos bons fluidos do Sol, você é beneficiado no trabalho e negócios. Aproveite para mudar os planos e conquistar melhor posição financeira. Dê atenção à sua família. Sossego no amor.

Sagitário – Você está disposto, com vontade de participar de novos trabalhos e acertar os problemas financeiros pendentes. Viagens favorecidas, compras e encontro de parentes. Encanto pessoal no amor.

Capricórnio – A fase atual oferece ótimas perspectivas para alcançar metas planejadas nos negócios da família e até novo apoio no seu trabalho. Mais uns dias e terá tudo aquilo que deseja. Amor ideal.

Aquário – Dia que terá que se dedicar ao seu trabalho com determinação. Lembre que Vênus e Mercúrio, não dão aval para qualquer mudança ou acerto financeiro e profissional. Cuide da saúde. Amor difícil.

Peixes – Seus caminhos profissionais e financeiros continuam bem colocados. A sorte esta do seu lado. Dê um toque no seu visual e não abuse na alimentação. Inspiração com seu amor.

