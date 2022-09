Signos: confira seu horóscopo desta quinta-feira (15)

Da Redação

Quem nasceu hoje

Quando inicia um projeto, nada o fará desistir. A determinação é seu ponto forte. Preza a liberdade, principalmente no que se refere ao modo de atuar. Um de seus maiores objetivos é por um mundo melhor. É prestativo, verdadeiro e paciente.

Alerta

Os taurinos ficam no alerta, até às 17h17 os astros aconselham rotina enquanto estiver neste período negativo. Após esse horário os cuidados serão dos geminianos nos próximos dois dias e meio no trabalho e vida pessoal.

Áries – Os astros indicam a necessidade de curtir sua família, você precisa recarregar as baterias, cuide da saúde. Os negócios vão bem, você esta livre dos problemas. Seu amor transmite muitos carinhos.

Touro – Você ainda passa pelo alerta e somente no final da tarde estará bem. Desfavorável para viagens, decisões domésticas e mudanças no trabalho. Evite novos gastos. Não discuta e tenha paciência no amor.

Gêmeos – A influência será positiva até às 17h17, a partir desse horário entrará no alerta. Planeje desde cedo seus próximos dois dias e meio. A pessoa amada transmite boas energias.

Câncer – Você esta mais equilibrado hoje e poderá encontrar boas formas de ganhar dinheiro. Chance de sair da rotina e realizar compras de uso pessoal. Aproveite para expandir seus negócios. Amor intenso.

Leão – Dia que irá surpreender com sua tranquilidade e vontade de vencer. Você sente que pode ir adiante com novos projetos e até negócios com parentes. Vencera as diferenças até com seu amor.

Virgem – Período propício para acertar o setor profissional e financeiro. Possibilidades de descobrir novas fontes de renda. Organize as contas, vida familiar e viva com intensidade a fase do seu aniversário.

Libra – Fase que não deve vacilar com seu dinheiro, cuidado com as dívidas, não conseguirá lidar com a instabilidade financeira. Sua relação com parentes precisa de mais atenção. Amor difícil.

Escorpião – Você tem até o próximo dia 23, para resolver, acertar e colocar o trabalho em ordem, logo estará no seu inferno astral. Aproveite o apoio da sua família. Amor suave e companheiro.

Sagitário – O Sol brilha na sua positiva 10ª casa, fase de sucesso, de novos compromissos financeiros e de família. Oportunidades de abrir caminhos na profissão. Ótimo para compras, viagens e decisões afetivas.

Capricórnio – A hora é para retribuir o carinho que recebe de familiares e até amigos. Período excelente para mudança ou início de negócios. Expresse seus sentimentos ao seu amor. Saiba viver a fase feliz.

Aquário – Dia que pode ter dificuldades para se relacionar no trabalho. Faça uma autocrítica e avalie seu comportamento. A família procura dar carinho e conforto. Amor balançando seu coração.

Peixes – O trabalho de rotina será compensador. Fase para ganhar, guardar e investir em imóveis. Harmonia no lar e setor profissional. Momento para dar um salto mais ambicioso. Amor feliz.

