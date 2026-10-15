Signos: confira seu horóscopo desta quinta-feira (15)

Confira o que os astros reservam para cada signo nesta quinta-feira, segundo a astróloga Dirce Alves

QUEM NASCEU HOJE

É uma pessoa com muitos ideais. Dinâmico, está sempre atrás de novos desafios, seja na vida pessoal como profissional. Exercícios físicos terão papel essencial para uma vida mais equilibrada. É engenhoso, intenso e rigoroso.

ALERTA DO DIA

Os sagitarianos passam o dia no alerta. Evite negociar, acertar viagens ou pedir empréstimo financeiro. O nervosismo pode trazer discussões com à família. Controle as cobranças para não magoar a pessoa amada. Saúde em baixa.

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♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

Você esta decidido, o que ajudará a trazer bons resultados profissionais. Sua responsabilidade aumenta a possibilidade de acertos financeiros e compras domésticas. Decisões importantes no amor.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

Fase que poderá aceitar convite para parceria ou mudanças na área profissional. Os astros vão dar um empurrão na roda da fortuna. Saiba coordenar todas as situações. Amor precisando de atenção.

♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

Dia que estará otimista em relação à vida profissional, poderá contar com sócios, superiores e até da sua família. Aproveite e acerte os problemas e as contas. Na saúde, relaxe mais. Amor em alto astral.

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♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

Período que estará mais generoso no trabalho e negócios. Tudo sairá como você previu. Use sua intuição nos assuntos da família e espere a solução de alguns problemas financeiros. Amor com boas surpresas.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

Marte, no seu signo deixa você mais audacioso. Conseguirá fácil novos ganhos e alívio nas contas domésticas. O setor familiar ainda precisa de mais atenção e dar apoio à pessoa amada, que anda muito exigente.

♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

Nesta fase precisa dar mais apoio ao seu par afetivo e a família. Todos esperam suas palavras de incentivo. O trabalho transcorre com total sucesso. Dê atenção a pessoas de Capricórnio.

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♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

Você tem Vênus em movimento retrogrado, isto é, retrocedendo, portanto não espere compreensão da pessoa amada e nem da família. Deverá dar atenção a todos sem se queixar. Não há problemas graves.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

A Lua esta no seu signo, mas o Sol ainda indica a necessidade de ficar na rotina. Evite viagens, compras e mudanças em sua vida familiar. O trabalho esta exigente e cansativo. Amor com ciúmes.

♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Você esta passando pelo alerta e deve ficar na rotina no lar e no trabalho. O convívio com pessoas dos seus negócios pode trazer preocupações. Evite viagens, compras e discussões com a família.

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♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

O seu dia será tranquilo, com boas notícias da família. No campo afetivo seu carisma em destaque vai atrair mais seu amor. Positivo para compras pessoais, visitas e acertos domésticos. Saúde perfeita.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

O período indica tranquilidade no trabalho, conseguirá organizar os negócios e vê que as finanças devem se estabilizar. Conte com amigos e parentes. No campo afetivo há sinais de forte atração por Leão.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

Nesta fase o ideal, é ficar mais na rotina, pode aceitar apoio de sócios no trabalho. Você se sente mais responsável pela família e colegas. Tudo bem para compras para o lar, mas não abuse nos gastos. Amor suave.

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As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.