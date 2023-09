Signos: confira seu horóscopo desta quinta-feira (14)

Quem nasceu hoje

continua após publicidade

É uma pessoa de bom coração. Procura sempre o lado positivo da vida. De forte personalidade, seguirá seu próprio curso profissional e pessoal. Está sempre ajudando os mais necessitados. É livre, bem-disposto e arrojado.

Alerta

continua após publicidade

Os virginianos passam o dia no alerta a e a indicação é de cuidados com o trabalho. Procure resolver os problemas com calma. No amor, evite o isolamento, dê atenção as necessidades do seu amor. Não gaste fora do orçamento.

Áries – Dia estimulante para contatos familiares e solução de problemas financeiros. Boas notícias sobre o trabalho. A pessoa amada espera ser mais valorizada. Será importante cuidar da saúde.

Touro – Grande movimentação familiar, você recebe e dá apoio, o clima é de compreensão. Trabalho com equilíbrio e muitas oportunidades financeiras. Amor com carinhos. Saúde ótima. Tente na loteria.

continua após publicidade

Gêmeos – Aproveite a maré positiva em seu lar e faça as mudanças que quer realizar, pode ser até de moradia. Finanças ativadas. Novidades com a pessoa amada. Não deixe cair o astral.

Câncer – Você se sente tranquilo em relação ao trabalho e dinheiro. Sua sensibilidade estará voltada para os assuntos familiares e a felicidade presente. Participação da pessoa amada. Saúde perfeita.

Leão – Fase que conseguirá o equilíbrio no trabalho e muita responsabilidade em novos negócios. Terá o apoio que necessita, pode ser de Escorpião, Touro e Áries. Contato com o público favorecido.

continua após publicidade

Virgem – Você passa o dia no alerta e a indicação é de rotina. Adie novos negócios, mudanças no lar e no trabalho. Desfavorável para compras, viagens e acertos afetivos. Cuide com a sua saúde.

Libra – Fase que precisará dar atenção a sua saúde, evite exageros alimentares e não esqueça de tomar mais água. A família e o trabalho precisam de mais atenção. Não discuta com o seu amor.

continua após publicidade

Escorpião – Finanças ativadas, podem surgir gastos extras, mas nada vai impedir sua realização profissional. Apenas evite discutir com Virgem e Libra. Aproveite as boas indicações com a família e amor.

Sagitário – Aproveite a boa maré e sua disposição para fazer bons negócios. Se quer mudar de emprego, iniciar projeto e mudar de cidade a fase é positiva. A pessoa amada precisa de mais compreensão.

Capricórnio – Nesta fase procure se relacionar com as pessoas de modo mais gentil e disposto a colaborar com a família e amigos. Aproveite o período para resolver todos os problemas financeiros.

continua após publicidade

Aquário – Sua vontade de conquistar melhor posição social está em alta. Chance de novos ganhos, promoção e mudanças no trabalho. Ajude familiares com problemas financeiros. Seja gentil no amor.

Peixes – Fase que se sente pressionado pelas pessoas do seu trabalho ou que negocia. Não perca seu bom humor, continue ganhando dinheiro e acerte os problemas. Seu amor precisa de mais carinho.

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

Siga o TNOnline no Google News