Signos: confira seu horóscopo desta quinta-feira (14)

Os nativos de Aquário passam o dia no alerta, e os astros aconselham rotina neste período negativo

Quem nasceu hoje

Nada fará desistir dos objetivos profissionais e pessoais. A energia física e mental é acima da média. Não teme trabalhar sob pressão. É muito disciplinado, e com aberturas para o comando. Bondoso, audacioso e correto.

Alerta

Os nativos de Aquário passam o dia no alerta, e os astros aconselham rotina neste período negativo. O dia pede calma ao lidar com a família e amigos. No amor, trabalho controle as mudanças de humor. Amor neutro.

Áries – O Sol na sua quarta casa traz um dia especial com a família, compras domésticas, visitas e mudanças no lar. Novas oportunidades profissionais e ótimas condições financeiras. Amor carinhoso.

Touro – Surpresas agradáveis nos negócios e trabalho, conquistará seus objetivos. Use seu potencial para firmar de vez as condições financeiras. Em alta viagens e compras. Tranquilidade no amor.

Gêmeos – Vênus, no seu signo traz chances de acertar todas as pendências pessoais. Conseguirá ajustar seus negócios e contará com mais dinheiro. Novidades no amor. Solução de problema de saúde.

Câncer – Fase que deve resolver de vez os problemas de saúde, comece um sério regime. Boas negociações no trabalho. As finanças caminham para a estabilidade. Lute pelo seu amor, evite os ciúmes.

Leão – O Sol na sua desfavorável 12ª casa, traz alguns aborrecimentos com seus amigos, sócios, empregados ou superiores. Adote uma boa postura e não faça cobranças a ninguém.

Virgem – Excelentes ideias para começar um novo trabalho e encarar os desafios sem medo. Boa fase para lucrar com atividades comerciais e artísticas. Acertos afetivos e lar com carinhos. Tente na loteria.

Libra – O dia será positivo para acertar assuntos domésticos, harmonia com a família. Espere e conte com a felicidade no amor. Trabalho e finanças em ordem. Cuide do visual.

Escorpião – O seu carisma ajudará a melhorar o astral com as pessoas do trabalho e negócios. Poderá receber uma proposta financeira ou mudar de cargo. Boas surpresas no lar. Positivo para viagens e compras.

Sagitário – Dia que pode definir seus gastos e resolver assuntos profissionais. Colabore com Câncer e Gêmeos. Supere a falta de ânimo no seu lar. A vida afetiva vai bem e há oportunidade de acertos.

Capricórnio – Você esta bem e terá um bom dia. Apoio de pessoas influentes para o sucesso profissional. Pode receber proposta de parceria ou sociedade. Acabe com conflitos no lar. Amor por Câncer.

Aquário – O seu alerta pede que fique na rotina, não mude o rumo do trabalho. Não espere compreensão. Tenha cautela com negócios realizados com parentes. Evite o cigarro e o sal.

Peixes – Você está cheio de novas ideias nos negócios. Saiba que o período é excelente e você só tem que aproveitar. A fase financeira traz mais dinheiro e chances de iniciar novos trabalhos.

