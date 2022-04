Da Redação

Signos: confira seu horóscopo desta quinta-feira (14)

Quem nasceu hoje

Tem uma visão privilegiada do mundo e com excelente noção de ajuda ao próximo. É pessoa com grande energia, e está sempre em busca do sucesso profissional. Por ser confiável e bondoso terá diversos amigos. Inventivo, vigoroso e verdadeiro.

Alerta

Os virginianos ficam no alerta até às 17h47, e os astros aconselham rotina enquanto durar este período negativo. Após esse horário os cuidados serão dos librianos nos próximos dois dias e meio no trabalho e vida pessoal.

Áries – Você ainda tem dois dias positivos para comprar, vender e tomar decisões nos negócios e trabalho. Marte, seu planeta regente estará na sua 12ª casa, portanto vá em frente agora. Amor difícil.

Touro – Leve seus negócios e trabalho sem mudanças. Mercúrio, no seu signo traz entendimento com a família. Mas, logo estará pronto para um maior diálogo, dia 20 está aí, espere.

Gêmeos – O período é bem tranquilo no trabalho, apenas evite mudanças nos negócios. Colaboração da família. Mercúrio, seu planeta indica uma fase para você ajudar mais e reclamar menos. Amor suave.

Câncer – Fase que coragem e ousadia não faltarão. As associações profissionais prometem vantagens. Conseguirá resolver a maior parte dos problemas domésticos. Amor com ousadia.

Leão – Período feliz, dedique-se ao trabalho, espere pelo sucesso e tranquilidade no setor financeiro. A prosperidade faz parte da sua vida, incluindo a familiar. Expresse seus sentimentos a quem ama.

Virgem – Você ainda acorda no alerta, a Lua só estará no seu signo a partir das 17h47. Seja mais atencioso com a família, pois haverá cobranças. Não discuta com Capricórnio, Touro ou Leão.

Libra – Dia equilibrado, conseguirá realizar mudanças no seu lar e fazer compras domésticas. Boas ideias para melhorar as finanças. Mas, se organize, pois a partir das 17h47 entrará no alerta.

Escorpião – A sua intuição esta incrível e você pode apostar em novos compromissos de trabalho e negócios. Terá interesse em colaborar com a família e parentes distantes. Transformações no amor.

Sagitário – O seu senso de domínio está elevado e você conseguirá organizar a vida profissional, financeira e familiar. Mais carinhos do seu amor, acertos de brigas ou discussões. Tente na loteria.

Capricórnio – Fase para solucionar problemas familiares, você será importante para o setor financeiro de todos. Sorte com negócios imobiliários, vendas, publicidade e educação. Amor com muita paixão.

Aquário – Os astros continuam a favorecer, Marte no seu signo faz você ser mais determinado e rápido nos negócios e mudanças no trabalho. O sucesso o acompanha. Controle total no amor.

Peixes – Poderá contar com Marte no seu signo no próximo dia 16. Facilidade para mudar o que não interessa ou incomodava. Segurança no trabalho, aumento nos ganhos e paz em família. Amor com atração.