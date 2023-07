Signos: confira seu horóscopo desta quinta-feira (13)

Quem nasceu hoje

Nada será capaz de persuadi-lo a desistir de um objetivo. Apresenta uma forte personalidade, o que chamará atenção das pessoas. É impetuoso quando está no comando. Deve praticar algum tipo de esporte. É arrojado, lutador e inteligente.

Alerta

Os geminianos começam o dia no alerta, e os astros aconselham moderação no ambiente de trabalho. Evite gastos que possam desequilibrar seu orçamento. Não queira resolver os problemas com imposições. Amor com ciúmes.

Áries – Fase que terá apoio da família, conseguirá transmitir suas ideias e desejos para realizar mudanças no lar. O amor está acomodado e a convivência é de respeito e paixão. Entrada extra de dinheiro.

Touro – A Lua traz novidades nos negócios e até promoção no trabalho. Estará pronto para tomar novas decisões, que aumentarão seus ganhos. Positivo para viagens e compras. Confiança no amor.

Gêmeos – O seu dia será no alerta, a Lua na sua desfavorável 12ª casa indica a necessidade de na rotina. Evite intrigas no trabalho. Inquietação no lar. Fique de olho na saúde. A pessoa amada precisa de atenção.

Câncer – Período de descontração no trabalho e negócios. Surpresas positivas nas finanças, pode ir as compras e iniciar parceria com pessoa da família. Amor em paz. Tente na loteria.

Leão – A fase é cheia de controvérsia, Vênus e Mercúrio abrem espaço para o diálogo nos negócios e amor. Mas o Sol, ainda traz problemas, e você deve perceber a força dos inimigos. Não discuta com a família.

Virgem – Você tem até o dia 22 para organizar o trabalho e assuntos domésticos. Procure ser rápido nas decisões de negócios. Use sua inteligência para não ter perdas profissionais e com seu amor.

Libra – Dia em que estará mais descontraído e sua mente estará voltada para compromissos de trabalho, negócios e a solução de problemas com parentes. Boas iniciativas para compras e viver um grande amor.

Escorpião – Um bom dia no trabalho, no lar e até com novos negócios. Lucros acontecendo na vida profissional. Muita agitação com a família, chances de viagens e encontros. Amor com grandes emoções.

Sagitário – O período atual traz algumas transformações no lar, e você deve se posicionar com mais determinação nas mudanças da família. Fuja dos atritos com Gêmeos e Libra. O trabalho vem com sucesso.

Capricórnio – Aproveite as boas indicações astrais para resolver os problemas que o incomodam no trabalho e finanças. Conte com novos parceiros e apoio. Charme e simpatia no amor. Tente na loteria.

Aquário – A sua mente estará aberta para a solução de problemas familiares. Estará mais determinado, e viverá em paz com todos. Entrada extra de dinheiro. A pessoa amada vem com muita paixão.

Peixes – Fase que disposição e garra serão responsáveis pela sua paz e felicidade. Mais trabalho, bons negócios, entrada de dinheiro e acertos domésticos. Apoio do seu amor. Sorte ao apostar.

