Signos: confira seu horóscopo desta quinta-feira (13)

Os capricornianos ficam no alerta até às 17h43

Quem nasceu hoje

Está sempre à procura de novos objetivos profissionais e pessoais. A família é parte importante no seu sucesso. A sinceridade é o ponto forte desse nativo, o que fará ter muitos amigos. É alegre, franco e formador de ideias.

Alerta

Os capricornianos ficam no alerta até às 17h43, e os astros indicam a rotina enquanto durar este período negativo no trabalho e vida pessoal. Após esse horário os cuidados serão do aquarianos nos próximos dois dias e meio.

Áries – A cada dia que passa você tem mais possibilidades de mudar o trabalho, negócios e resolver problemas profissionais. Fase que terá tudo para se livrar de invejosos, pense nisso e se organize. Amor ideal.

Touro – Fase que deve pensar no futuro próximo e não criar problemas que possam atrapalhar seu sucesso. Dia 29 o sol passa a transitar no seu signo trazendo progresso, paz e muito amor.

Gêmeos – Você tem a seu favor a forte influência de Vênus, que ajudará a resolver problemas financeiros e dar uma trégua nas disputas afetivas. Dê mais espaço para mudanças na profissão.

Câncer – Dia propício para organizar seus negócios e trabalho. Neste período será você quem deve dar mais carinhos e compreensão ao seu amor. Sua colaboração com a família será importante. Cuide da saúde.

Leão – Momento certo para buscar sua projeção social, o que deve trazer oportunidades de apoio nos negócios. Renovação no trabalho e novas expectativas financeiras. Alto astral no amor.

Virgem – Dia que precisará de estratégia para superar os problemas com a família. Cuidado com as exigências e críticas. Avalie o que é mais importante e dê espaço ao seu amor. Evite novos gastos.

Libra – Você se sente realizado com o andamento dos negócios e trabalho. Apoio da família em projetos ligados ao lar, todos estarão prontos a participar das suas atividades financeiras. Atração por Gêmeos.

Escorpião – Período que recebe ajuda para seu crescimento profissional. Suas ideias ousadas e até ambição despertarão interesse para novos compromissos de negócios. No amor não reprima seus sentimentos.

Sagitário – Estará mais tranquilo em relação aos assuntos domésticos. Fase que conseguirá compreensão da família. Prepare-se para novos negócios. Grande dedicação no amor.

Capricórnio – Você ainda acorda no alerta e precisará de concentração para resolver problemas da família. Expresse seus sentimentos com mais carinhos, principalmente com seu amor. Seu alerta vai até às 17h43.

Aquário – Fase que ideias criativas devem trazer tranquilidade no trabalho e negócios próprios. Se organize, seu alerta começa às 17h43, a rotina indicada enquanto durar esta fase negativa.

Peixes – Período de estabilidade profissional que vem crescendo e hoje a sorte está de novo ao seu lado. Sua atenção nos negócios trará os lucros esperados. Disposição para resolver assuntos afetivos.

