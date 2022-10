Signos: confira seu horóscopo desta quinta-feira (13)

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Os geminianos passam o dia no alerta, e a rotina durante este período é imprescindível

Quem nasceu hoje

continua após publicidade .

É uma pessoa interessada, sempre está em busca de novos desafios. O espírito de liderança fará com que se sobressaia no mundo profissional. Quando tem um objetivo, não descansará até alcançá-lo. Forte, interessado e amigo.

continua após publicidade .

Alerta

Os geminianos passam o dia no alerta, e a rotina durante este período é imprescindível. Evite a dispersão no trabalho ou poderá ter perdas neste setor. No amor, o diálogo será importante. Saúde em leve baixa. Viagens neutras.

continua após publicidade .

Áries – Fase que pode contar com todos, incluindo pessoas do seu trabalho. Suas expectativas podem estar acima do que espera. Amor e dinheiro sem problemas. Coloque mais energia na profissão.

Touro – Período que suas ideias podem abrir novas portas na profissão. Terá colaboração, incluindo da família. Saiba controlar sua possessividade, dia perfeito. Amor suave e muita paz no lar.

Gêmeos – O dia é de alerta. Não brinque com a sorte, poderá ter problemas no trabalho. Cuidado com a pressa. Espere mais alguns dias e terá o sucesso financeiro. Não discuta com a família.

continua após publicidade .

Câncer – Dia animado no trabalho, conseguirá reverter problema financeiro e contar com o sucesso. Os interesses familiares estão amparados, pode sair para compras domésticas. Mais atenção ao seu amor.

Leão – Você passa por uma excelente fase para organizar os negócios e se livrar de pessoas ou situações negativas. O sucesso acontece fácil. Céu limpo no seu horizonte financeiro. Apoio da família. Amor sedutor.

continua após publicidade .

Virgem – Dia positivo para viagens, compras, visitas e mudar o rumo do trabalho. Seu charme faz sucesso. Conte com entrada extra de dinheiro. Amor com muita paixão. Dê apoio a Sagitário.

Libra – O dia reserva boas mudanças no lar, aproveite, inclusive para compra, venda, reforma e até mudança de residência. Os sócios trazem tranquilidade no trabalho. Maior equilíbrio e empolgação no amor.

Escorpião – A fase atual pede concentração nos negócios e trabalho. Não conte com solução rápida dos problemas, coloque mais energia em tudo que faz. Calma com seu amor. Evite exageros alimentares.

Sagitário – A influência dos astros é positiva com parentes e colegas. Nada vai tirar o brilho do sucesso financeiro e profissional. Clima perfeito no amor. Saia para compras e visitas. Evite bebidas alcoólicas.

Capricórnio – O clima profissional é um dos melhores desta fase. O Sol na sua positiva 10ª casa é indício de sucesso financeiro e equilíbrio nos gastos. Estão amparados os interesses profissionais e familiares.

Aquário – Dia para resolver problemas domésticos com boas possibilidades de melhorar o nível financeiro. Amor estável, Vênus traz chances de firmar compromisso afetivo, inspiração total no seu coração.

Peixes – Fase que convém não se iludir com apoio no trabalho. O ambiente profissional exige atenção e necessidade de melhorar as finanças. A família esta pronta ajudar. Cuide da saúde.

Siga o TNOnline no Google News