Signos: confira seu horóscopo desta quinta-feira (12)

Quem nasceu hoje

O sucesso virá através do próprio esforço. Está sempre preocupado em ajudar as pessoas mais carentes da sociedade. A família é o seu porto seguro. A simpatia é uma de suas maiores virtudes. É franco, bondoso e forte amigo.

Alerta

Os librianos passam o dia no alerta, e a indicação é para manter a rotina. Cuidado para não ter perdas financeiras com negócios arriscados. Não force a barra com seu par afetivo. Saúde em leve baixa. Viagens neutras.

Áries – Fase que deve evitar problemas com pessoas do setor de trabalho. Pare e pense antes de agir ou falar. Setor financeiro bem colocado e o afetivo também. Vênus dá compreensão e amor.

Touro – Você sente que existem boas oportunidades nos negócios e trabalho. Mas, só conseguirá o que busca a partir do dia 29, quando Vênus estiver no seu signo. Vá devagar com os gastos, trabalho e amor.

Gêmeos – Cuide da saúde com uma alimentação saudável e exercícios físicos. Seja amável com todos e evite perder amigos. Desfavorável para novos compromissos financeiros. Seu amor esta em sintonia.

Câncer – Mercúrio, o planeta da comunicação traz problemas com pessoas do seu convívio familiar e profissional. Mas, poderá vencer qualquer desafio se usar seu lado amável. Seu amor passa confiança.

Leão – Você está cheio de vontade para conquistar maiores ganhos e resolver seu trabalho. As estrelas indicam transformações e novas responsabilidades profissionais. Invista nos seus sonhos de amor.

Virgem – A Lua esta no seu signo, e você se sente feliz e menos ansioso. Conseguirá consolidar sua situação profissional. Capacidade de abrir novos caminhos no amor. Mercúrio traz, saúde, paz e dinheiro.

Libra – O dia é de alerta, procure aparar alguns problemas domésticos. Não crie dramas com a família e seu amor. Evite compromissos financeiros. Não implique com Gêmeos ou Virgem. Saúde em baixa.

Escorpião – A fase traz algumas alterações no trabalho. Continue lutando para melhorar os ganhos. Cuidado com os invejosos. Grande surpresa nos negócios. Momentos agradáveis no amor.

Sagitário – Você brilha devido a Vênus e Júpiter na sua quinta casa. É o período do amor, dinheiro e decisões profissionais. Você se livra das pessoas que não querem colaborar e viver bem ao seu lado.

Capricórnio – O Sol esta justamente no setor das grandes realizações, terá novas oportunidades nos negócios, trabalho e viver um grande amor. Pense em viagens, compras e visitas. Tente na loteria.

Aquário – Dia que deve ser mais generoso com a família, colabore com algum parente. Lute para reforçar suas finanças e o trabalho. Cautela com sua alimentação, facilidade para problemas circulatórios.

Peixes – O seu desejo de mudar os negócios e trabalho encontram oportunidades de acontecer rápido. Não espere, pode até pensar numa parceria ou sociedade. Paz com a família.