Signos: confira seu horóscopo desta quinta-feira (11)

Os aquarianos passam o dia no alerta

Siga o TNOnline no Google News

Quem nasceu hoje

É lógico e procura agir dentro dessa linha na vida profissional e pessoal. Terá atração pela política e trabalhos junto ao grande público. Sabe usar o poder como poucos. Será persuasivo, cuidadoso e com grande prestígio em seu meio social.

Alerta

Os aquarianos passam o dia no alerta e os astros aconselham a rotina como o melhor caminho nesse período negativo. Evite assumir responsabilidades que não poderá cumprir. Não deixe o ciúme interferir na vida a dois. Saúde em leve baixa.

Áries – A fase é positiva para viagens, compras, planejar novos negócios e acertos no trabalho. Colaboração de Leão e Libra. Procure expandir seus horizontes profissionais. Sucesso social. Amor total.

Touro – A notícia não poderia ser melhor, você tem a seu favor a influência dos astros trazendo sucesso profissional, bons negócios e muitas novidades no seu lar. Você estará mais auto suficiente. Amor elevado.

Gêmeos – Você se sente mais dinâmico e com vontade de mudar e realizar novos negócios e assumir compromisso de parcerias comerciais. Mais disposto e apaixonado, Vênus está na sua casa do amor. Saúde ótima.

Câncer – O período é positivo no seu trabalho e as finanças fluem para a estabilidade. O momento é positivo para se destacar e abrir os caminhos para a realização da sua família. Recompensas afetivas.

Leão – Você passa por um bom período e tem chances de resolver muitos dos problemas do trabalho. Conservar o sorriso será natural, pois conseguirá acertar os setores profissionais e do lar.

Virgem – Fase que vive bem ao lado da família e do seu amor. Muitas novidades no setor financeiro e chances de compras para o lar. Pratique algum esporte, que deve beneficiar sua mente e corpo. Amor suave.

Libra – Neste período deverá colaborar com a família, principalmente os aquarianos e taurinos. Novidades financeiras vão agitar a vida profissional. Maior emotividade trazendo ternura e amor. Saia para compras.

Escorpião – Clima de estabilidade financeira vai agitar seus negócios. O trabalho vem com sucesso. Aceite colaboração de sócios nos empreendimentos. Amor com romantismo. Boas novas da família.

Sagitário – A influência atual da Lua, Vênus e Mercúrio no seu signo indicam dinamismo e garra para lidar com seus negócios e com a família. Positivo para compras, acertos financeiros e afetivos.

Capricórnio – Neste dia de alerta a Lua traz problemas com sua saúde. Evite exageros alimentares, nervosismo e mudanças no trabalho. Controle as exigências com a pessoa amada e a família. Não viaje.

Aquário – Você passa por uma fase difícil, controle seu lado emocional. Os assuntos sentimentais e familiares poderão ficar em segundo plano. Desfavorável para compras, viagens e mudanças no trabalho.

Peixes – Período que conseguirá levar adiante novos negócios e projetos de mudanças no trabalho. Colaboração no lar e algumas mudanças, incluindo compras e na decoração da sua casa. Sensibilidade no amor.

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

