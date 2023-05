Signos: confira seu horóscopo desta quinta-feira (11)

Da Redação

Quem nasceu hoje

É uma pessoa muito aplicada, e sabe que as oportunidades não devem ser perdidas. Ao iniciar um projeto, só para ao alcançar os objetivos. A lealdade e companheirismo são suas maiores virtudes. Corajoso, intenso e visionário.

Alerta

Os aquarianos ainda passam o dia alerta, e os astros aconselham a rotina durante este período negativo. Evite negociar, acertar parcerias ou viagens. Os gastos devem ser colocados na ponta do lápis. Não force situação com a pessoa amada.

Áries – Fase de muitos planos e transformações no setor profissional. Conseguirá os benefícios que busca. Relaxe e curta mais seu amor num clima de felicidade. Boa entrada de dinheiro.

Touro – As atividades profissionais e os novos compromissos de negócios estão a todo vapor. O sucesso está em suas mãos. Ótimo para viagens, compras e dar apoio à família. Você atrai a atenção do seu amor.

Gêmeos – Você ainda tem alguns dias para levar os novos trabalhos ou negócios adiante. O Sol só estará no seu signo dia 21 de maio. O amor está em ritmo de paixão. Finanças em ordem.

Câncer – As atividade profissionais estão a todo vapor e as relações com sócios ou superiores dão a certeza do sucesso. O clima com seu amor é de pura paixão, aproveite para acertar antigos problemas.

Leão – Fase que deve afastar a angústia, seja mais otimista. Você sabe que Vênus não o favorece, não crie problemas com seu amor. O trabalho está exigente, mas rotineiro. Cuide da saúde.

Virgem – Período que sua vontade de aprender, conhecer e viajar é enorme. Momento para ampliar seus horizontes. No amor, clima de romance e paixão. Saúde excelente. Pode sair para negociar.

Libra – O dia pede movimentação no lar, procure resolver rápido os problemas existente e não discuta com Aquário ou Leão. Evite os ciúmes e não crie mais dificuldades com o seu amor. Trabalho bem colocado.

Escorpião – Seu humor está estável e pode influir positivamente no trabalho e negócios. Equilíbrio no setor financeiro. Pode sair para viagens, compras e mudanças no rumo da profissão. Dê atenção ao seu amor.

Sagitário – Você está de bem com a vida e seus planos de negócios, compras e trabalho só trarão sucesso. Apoio nos compromissos com a família. Encontrará o caminho para solução de problemas afetivos.

Capricórnio – Ótimo dia para sair da rotina com novos negócios, compras, visitas e para cuidar mais da saúde. Você está bem e deve fazer de tudo para melhorar. Encontrará apoio do seu amor. Tente em jogos.

Aquário – Você passa pelo alerta e pode enfrentar obstáculos financeiros, evite novos gastos ou compras à prazo. Fique atento aos problemas da família e dê mais atenção a Leão e Gêmeos. Amor com discussões.

Peixes – Nesta fase os ganhos podem ser aumentados, sua energia está em alta. Aproveite e acerte seus negócios e trabalho. Seu amor estará correspondendo suas investidas. Saúde ótima.

