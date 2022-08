Signos: confira seu horóscopo desta quinta-feira (11)

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Os nativos de aquário continuam no alerta, e a indicação é para manter a rotina durante esse período negativo

Quem nasceu hoje

continua após publicidade .

Tem uma forte presença, o que fará ser um excelente dirigente. Sabe de sua capacidade e nada o fará desistir de um objetivo. Por ter um excelente coração, está sempre ajudando. É encantador, enérgico e inteligente.

continua após publicidade .

Alerta

Os nativos de aquário continuam no alerta, e a indicação é para manter a rotina durante esse período negativo. Cuidado para não entrar discussões com pessoas do seu trabalho. No amor, evite cenas de ciúmes e cobranças exageradas.

continua após publicidade .

Áries – Dia que deve concretizar muitos dos seus negócios e trabalho. Você esta com tudo e se senti feliz. Chances de ganho em jogos e loteria. Sucesso em sociedade com Gêmeos e Câncer.

Touro – Período positivo, usufrua das boas condições nos negócios e trabalho. Pode contar com apoio de sócios ou superiores. Viva os carinhos do seu amor. Ótimo para compras e viagens.

Gêmeos – Você sente que tudo e todos estão a seu favor. Atividades ligadas ao comércio, ensino, informática e tecnologia serão as portas do seu progresso. Coração a mil. Mudanças no lar.

continua após publicidade .

Câncer – Dia que estará aberto a compartilhar seus sentimentos com a família e seu amor. Vênus ainda esta no seu signo. As finanças vão bem e você ganhará o que precisa. Novas aberturas profissionais.

Leão – Amanhã terá a positiva presença de Vênus e o Sol que já esta no seu signo trazendo amor, dinheiro e mudanças na família. Pode pensar em novos investimentos, negócios e acertar o trabalho.

continua após publicidade .

Virgem – A fase traz a presença de Mercúrio, seu planeta regente suavizando os problemas. Conseguirá passar a todos suas boas intenções. Aproveite para resolver as pendências profissionais e afetivas.

Libra – Dia que precisará se livrar do estresse, Mercúrio traz alguns problemas no relacionamento familiar e profissional. Evite se desentender com colegas ou parentes. Defina o que quer e viva melhor com seu amor.

Escorpião – Período positivo, as oportunidades no trabalho e negócios batem à sua porta. Vá em busca do que precisa. Dia para compras, visitas e para estar com a família.

Sagitário – Aproveite que a maré esta a seu favor e conquiste o que deseja. Sorte hoje não vai faltar, conseguirá resolver a maior parte dos problemas de trabalho e tem chances de novos negócios.

Capricórnio – A sensação será de paz, conseguirá garantir a tranquilidade com sua família. Seu trabalho evolui para o progresso. Muitas mudanças na profissão. Amor impulsivo. A Lua favorece a saúde.

Aquário – Você ainda passa pelo alerta e não convém abrir mão da sua segurança financeira. Evite novos gastos, viagens e não mude nada no trabalho. A família esta rebelde. Mantenha o bom humor.

Peixes – Bom dia para garantir o bem estar da família, pode sair para compras domésticas. Esta tudo certo com os negócios e trabalho. Seu amor esta mais sensível e apaixonado.

Siga o TNOnline no Google News