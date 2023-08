Signos: confira seu horóscopo desta quinta-feira (10)

Quem nasceu hoje

continua após publicidade

É uma pessoa interessada por diversos assuntos. O espírito de liderança fará com que se sobressaia no mundo profissional. O gosto pelas artes é muito acentuado. Quando tem um objetivo, não descansará até alcançá-lo. Forte, interessado e amigo.

Alerta

continua após publicidade

Os geminianos passam o dia no alerta e a indicação é de cuidados com o trabalho. As negociações podem trazer perdas financeiras. No amor, procure ser mais paciente com seu par afetivo. Cobranças da família. Saúde em leve baixa.

Áries – Você sente os caminhos abertos tanto na profissão quanto nos negócios. Pode realizar acordos financeiros e esperar o sucesso. Vênus, promete prazer e conquistas no amor. Tente na loteria. Saia para compras.

Touro – A Lua está no seu signo e você enxergará novas perspectivas no trabalho. Conseguirá passar suas ideias e conquistar novos negócios. Diálogo fácil. Prosperidade total no lar. Amor com paixão.

continua após publicidade

Gêmeos – O dia é de alerta e o ideal é não passar dos limites em termos de gastos. Seja discreto e conquiste seu espaço com sabedoria. Não discuta com quem ama. Não negocie com Sagitário e Virgem.

Câncer – O Sol realça o seu carisma elevando seu otimismo na profissão e vida familiar. Fique atento para não perder oportunidades financeiras. Compras, negócios e novos amigos. Amor com magia.

Leão – Astral inspirador e de sucesso. Compartilhe seus sentimentos e vontade de vencer nos negócios e trabalho. Fase para iniciar curso profissionalizante. Livre-se dos invejosos. Amor controlado.

continua após publicidade

Virgem – Fase que não deve abusar das suas forças, fique atento para evitar inimigos, invejosos e discussões domésticas. O sinal é de pausa nos negócios e trabalho. Não crie problemas com o seu amor.

Libra – O entusiasmo beneficiará os contatos com a família, você precisará da atenção de todos. Paciência na busca de solução financeira, equilibre o trabalho e não inicie negócios. Entregue seu coração ao amor.

continua após publicidade

Escorpião – Você vive um clima de segurança e conseguirá bons acertos no trabalho. Positivo para buscar emprego, se lançar em negócio próprio e ampliar a renda. Conte com Leão e Touro. Amor estável.

Sagitário – A influência dos astros na vida profissional é uma das melhores dos últimos meses. Fase perfeita para viagens, compras, visitas, início de trabalhos e negócios. Apoio da família. Sedução no amor.

Capricórnio – Fase para conversar mais com a família e resolver problemas financeiras. Bom momento para assumir negócios, novos trabalhos e esperar o sucesso. Invista em seus planos. Amor exigente.

Aquário – Dia que estará envolvido com problemas da família, seja prático, objetivo e faça as mudanças necessárias. Esbanjará otimismo nos negócios e trabalho. Saúde excelente. Amor com ilusão.

Peixes – O seu sexto sentido e intuição trarão os resultados positivos que espera no trabalho e negócios. O Sol pede apenas que se alimente com equilíbrio, cuide da saúde. Cumplicidade no amor. Saia para compras.

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

Siga o TNOnline no Google News