Da Redação

Signos: confira seu horóscopo desta quinta-feira (10)

Quem nasceu hoje

É uma pessoa alegre e de bom coração. Sua criatividade e capacidade terão influência direta no sucesso profissional. Estará sempre ajudando os mais necessitados, pois não aceita as desigualdades sociais. Disposto, arrojado e inteligente.

Alerta

Os geminianos passam do dia no alerta e os astros aconselham rotina no trabalho e vida pessoal. Evite entrar em confronto com seu par afetivo. Adie compras no crediário ou pedidos de empréstimo financeiro. Dê atenção à saúde.

Áries – Seu espírito de aventura esta aguçado o que ajudará a realizar excelentes negócios. Pode participar de reuniões e iniciar projetos de trabalho. Entrada extra de dinheiro. Amor com muitas emoções.

Touro – A Lua no seu signo traz sorte, bons negócios, apoio as mudanças no trabalho e disposição para pequenas viagens. Prazer e equilíbrio na vida afetiva. A saúde esta em bom estado.

Gêmeos – Você passa pelo alerta e deve ser mais conservador nas finanças. Trabalho exigente. Não descuide das contas. Desfavorável para viagens. Amor com discussões. Decepção com parentes.

Câncer – Dia que terá sucesso nos novos negócios e trabalho. Mais poder nas suas mãos. Respostas positivas da família. Apoio de nativos de Sagitário e Capricórnio.

Leão – Fase que terá energia de sobra para encarar os desafios nos seus negócios. Evite correr riscos, por isso não discuta com ninguém. Cuidado com invejosos. Carinhos do seu amor.

Virgem – Dia ideal para pensar em novos projetos de trabalho e negócios. Vem mais dinheiro nas suas mãos. Ótimo para compras e até para cuidar da sua saúde. Amor com prazer.

Libra – Use e abuse da sua intuição para dar uma guinada nos seus negócios e trabalho. Chances de mudar muitas coisas até no seu lar. Não esqueça que seu amor anda indeciso, tudo depende de você.

Escorpião – Você esta determinado em realizar projetos da família. Favorável para compra, venda e reforma da casa própria. A sua preocupação com o bem estar dos outros esta em alta. Conquista afetiva.

Sagitário – Um bom dia para que tem seu próprio negócio. Incentivo de Câncer e Áries. Novas amizades, início de projetos domésticos e novidades no seu lar. Conte com equilíbrio nas finanças.

Capricórnio – Você passa por uma das melhores fases do ano. Marte, traz uma grande vitalidade física. Procure ouvir conselhos de pessoas mais experientes nos negócios. Amor vibrante. Tente na loteria.

Aquário – A fase astral é exigente, apesar do Sol transitar no seu signo. Um período para superar as crises no seu lar e no trabalho. A partir do dia 15, Mercúrio trará paz. Controle os gastos.

Peixes – Período que deve improvisar nos negócios. Assuma as consequências desta fase e seja determinado. O convívio com seu amor e a família está mais tranquilo. Vá devagar com os gastos.