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HORÓSCOPO

Signos: confira seu horóscopo desta quinta-feira (10)

Quem nasceu nesta data é franco, simpático e animado

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Signos: confira seu horóscopo desta quinta-feira (10)
Autor Os virginianos passam o dia no alerta - Foto: Divulgação/Magnific

Quem nasceu hoje

Tem sua própria forma de fazer as coisas. Sincero, busca sempre mostrar claramente o seu ponto de vista. Terá energia para realizar todos os objetivos ao qual se dedicar. Terá facilidade para trabalhar em grupo. É franco, simpático e animado.

Alerta

Os virginianos passam o dia no alerta, e a atenção deve ser redobrada durante este período. Cuide com gastos fora do orçamento. Não deixe seu senso crítico afetar o relacionamento com a família. Amor, com ciúmes, evite as discussões.

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Áries – Dia que seu humor em alta ajudará a solucionar os problemas profissionais e da família. Não desanime e vá em busca de novos negócios. Poderá contar com sócios ou superiores. Amor com paixão.

Touro – Dia positivo para acertar os problemas da família, sair para compras, solucionar as finanças e mudanças na decoração da casa. Sucesso profissional e negócios em sociedade. Amor com bons sentimentos.

Gêmeos – Você terá um ótimo período para realizar mudanças nos negócios. O apoio de sócios ou superiores vem em boa hora. Começará a ganhar mais. Pode sair da rotina e resolver assuntos da família. Amor no paraíso.

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Câncer – Bons ventos devem estimular seus negócios e a vida profissional. Decisões acertadas nas finanças. A família colabora totalmente. Está mais feliz. Curta mais o seu amor. Saia para compras.

Leão – Período que sente a renovação das energias, e seus pensamentos o levam para o sucesso profissional e financeiro. Está mais otimista em relação aos novos empreendimentos. Amor com emoções.

Virgem – Dia de alerta, apesar do Sol estar no seu signo, hoje não deve sair da rotina. Deixe de lado o baixo astral e parta para o equilíbrio. Adie compras e mudanças financeiras. Tensão com a família. Amor com brigas.

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Libra – A melhor decisão agora é ficar na rotina, evite compras, viagens e novos negócios. Esclareça suas dúvidas com a família e estimule o diálogo no trabalho. Cuide da saúde. Vênus protege a vida afetiva e as finanças.

Escorpião – Fase que começa a ter bons resultados no trabalho e nas finanças. Amanhã Vênus, começa a transitar no seu signo melhorando a energia física e emocional. Siga sua intuição. Amor vem com colaboração.

Sagitário – Você passa por um bom dia, mas deve se programar para o período que Vênus estará na sua desfavorável 12ª casa. Os setores afetivo, financeiro e profissional precisarão de atenção. Não seja tão negativo.

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Capricórnio – Fase que deve confiar na sua força interior e passar para a família suas boas ideias e cooperar nos problemas do dia-a-dia. O trabalho caminha para o sucesso. Seu amor colabora com novas energias.

Aquário – Período que está pronto para renovar os negócios, trabalho e a concretização financeira. Saia da rotina e busque novos caminhos com a família. Novidades na vida afetiva. Conquistará seus objetivos.

Peixes – Surpresa nos seus negócios, no trabalho e bons acertos financeiros. Vá em frente com suas necessidades de organizar o setor doméstico, pode ir as compras e mudanças no lar. Paraíso astral no amor.

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As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

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amor e trabalho astrologia HORÓSCOPO Previsões Diárias signos do zodíaco
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