Signos: confira seu horóscopo desta quinta-feira (1º)

Quem nasceu hoje

É capaz de levar adiante qualquer tipo de projeto pessoal. O seu poder de comunicação fará com que se destaque no mundo profissional. A vida em família exercerá grande influência em sua vida. Vigoroso, entusiasta e companheiro.

Alerta

Os nativos de Escorpião passam o dia no alerta, e a indicação é de rotina. Adie para quando estiver fora desse período as mudanças que pretende fazer no trabalho. Dê atenção à saúde que perde energia. No amor, evite cenas de ciúmes.

Áries – Você vive uma fase que a impetuosidade trará novas oportunidades para melhorar o nível dos negócios. Siga em frente. Aceite parceria ou sociedade, inclusive da família. Cuide da saúde. Amor com acertos.

Touro – A forte influência de Mercúrio no seu signo é indício de sucesso e tranquilidade no setor financeiro. As mudanças no trabalho serão intensas, aproveite. Curta seu amor e acerte a convivência.

Gêmeos – O Sol favorece suas ações, mas vá devagar e espere que Mercúrio só estará no seu signo a partir do dia 12. Anime-se, a família e a pessoa amada dão atenção e carinhos.

Câncer – A fase pede rotina, pensamentos positivos e equilíbrio nos gastos. Não se afobe diante de problemas passageiros. Desfavorável para viagens ou mudança no lar. Evite atritos com a família.

Leão – Período que estará mais rápido nas decisões de negócios. Siga em frente e usufrua do um bom relacionamento com sócios ou superiores. Sossego em seu lar. Saúde em ordem. Amor neutro até o dia 06.

Virgem – A facilidade de adaptação no trabalho trará de forma positiva os contatos de negócios. Começará a ganhar mais e terá apoio de sócios e até da sua família. É tempo de felicidade com a pessoa amada.

Libra – Você está livre do alerta e tem um bom dia no lar. A vida familiar ganha um novo impulso, saia para compras domésticas. Amor em evidência, acertos para os que tiveram problemas.

Escorpião – O dia é de alerta, evite novos gastos, viagens, compras, visitas e mudanças no trabalho. Não se envolva em problemas que não são seus. Interesses contrariados na vida afetiva. Fique na rotina.

Sagitário – Júpiter, seu planeta transita pela sexta casa trazendo colaboração no trabalho. Resolverá rápido os problemas que o incomodam. Decisões importantes a caminho da vida familiar. Amor em alta.

Capricórnio – Fase que terá boas chances de ganhar dinheiro e acertar os negócios da família. Aceite colaboração de Touro e Libra. Seu organismo pede uma trégua na alimentação. Amor com ciúmes.

Aquário – Dia que terá colaboração no trabalho e nos negócios. Você começa a ganhar mais. Resolverá fácil as questões financeiras. Fase para viagens, compras e muito amor.

Peixes – Período que indica a necessidade de ter mais compreensão com a família. No trabalho problemas a serem resolvidos. Você deve ser mais prestativo com seu amor.

