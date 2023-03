Signos: confira seu horóscopo desta quinta-feira (09)

Da Redação

Quem nasceu hoje

Sabe exatamente como agir em todas as circunstâncias. É uma pessoa com ideias extremamente avançadas, e conseguirá alcançar o sucesso em profissões liberais. Intuitivo e com boa capacidade profissional. Arrojado, líder e sincero.

Alerta

Os librianos passam o dia no alerta e os astros aconselham rotina no campo de trabalho. Cuidado com gastos imprevistos. No amor, evite deixar seu relacionamento inseguro com ciúmes infundados. Saúde neutra.

Áries – Controle a ansiedade ou poderá descontar na sua alimentação e bebidas. Faça caminhadas, pratique esporte. Não espera novidades na vida afetiva. Ajuste os gastos.

Touro – A fase é favorável para fazer planos e definir os negócios e trabalho. Vênus, passa a influenciar seu sigo a partir do dia 17, trazendo sucesso e um melhor relacionamento afetivo e familiar.

Gêmeos – Período que deve e pode colocar os compromissos profissionais e financeiros em dia. Contagiará a todos com seu alto astral, incluindo a pessoa amada. Solução de um problema familiar. Boa saúde.

Câncer – Você transmite a todos seu alto astral, use isso para acertar seus negócios, trabalho e até buscar novos caminhos em sua profissão. Positivo para fazer compras, viagens e visitas.

Leão – Dia que trará um novo equilíbrio no seu trabalho e finanças, que tendem a crescer. Renove os valores no amor. A família estará mais carinhosa. Proteção de Aquário e Peixes. Saúde perfeita.

Virgem – O sinal é de alegria e agitos sociais. Aproveite as boas energias e acerte os problemas afetivos. Evite ser exigente e crítico com a família. Os amigos trazem apoio as suas ideias.

Libra – O dia é de alerta e seu maior problema será a saúde, portanto se alimente com equilíbrio, tome mais água. Parcerias instáveis. Fragilidade emocional. Vida a dois tensa. Evite novos gastos.

Escorpião – Período de satisfação garantida no trabalho, todos colaboram com o seu sucesso. Os negócios em equipe estão em alta. Tente em jogos, sorteios e loteria. Boa fase para renovar seu lar.

Sagitário – Você estará envolvido nos assuntos domésticos e poderá sair para compras para o lar e melhorar a decoração da sua casa. Total sintonia em seu trabalho. Conte com Aquário e Câncer.

Capricórnio – Fase que marcará presença com sócios, familiares de Leão e Peixes. Você vai contagiar a todos com seu entusiasmo. Clima de sedução no amor, seja realista e acerte a sua convivência.

Aquário – Período que deve organizar o que pretende realizar no trabalho ou negócios. Pode pensar em mudar inclusive de profissão. O sucesso esta ao seu lado. Amor e lar com carinhos.

Peixes – Fase que deve renovar sua fé, os astros trazem a chance de realizar todos os seus sonhos. O clima profissional esta em alta. Trabalho com total sucesso. Clima de sedução com seu amor.

