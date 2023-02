Signos: confira seu horóscopo desta quinta-feira (09)

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Os librianos começam o dia no alerta, e devem manter a rotina durante esse período negativo

Quem nasceu hoje

continua após publicidade .

A persistência é uma de suas maiores qualidades. É uma pessoa muito observadora, o que fará se destacar no mundo profissional. A família e amigos exercem grande influência neste nativo. Interessado, empreendedor e acessível.

continua após publicidade .

Alerta

Os librianos começam o dia no alerta, e devem manter a rotina durante esse período negativo. Deixe as negociações, compras ou mudanças para uma fase positiva. Cuidado com gastos fora do orçamento. Não force a barra com seu par afetivo.

continua após publicidade .

Áries – Você precisa cuidar da saúde, que tal um exame geral. Um dos setores mais difíceis será o profissional, além de não realizar mudanças não espere colaboração. Vênus, desfavorece o setor afetivo.

Touro – Um dia especial no trabalho e nos negócios. Fase de êxito, incluindo viagens, compras e mudanças na vida familiar. Ligue-se no amor e resolva todos os impasses antes do dia 21. Em alta viagens e compras.

Gêmeos – Fase para resolver os impasses da família, a paciência e sensibilidade devem estar presentes. Estará exigente até com seu amor. Relaxe para evitar brigas. Trabalho sem novidades.

continua após publicidade .

Câncer – Momento certo para iniciar novos projetos de trabalho e negócios com familiares. Aprenda a ouvir mais sua voz interior. Equilíbrio na vida afetiva. Saúde excelente.

Leão – Você passa por um bom período, mas deve evitar competir com colegas, sócios e os envolvidos nos seus negócios e trabalho. Livre-se de tudo que atrapalha seu sucesso. Amor com mistério.

continua após publicidade .

Virgem – A Lua no seu signo traz paz e saúde. O seu relacionamento afetivo melhora sensivelmente e os antigos problemas desaparecem. Clima de progresso nos negócios e trabalho. Tente em jogos.

Libra – O dia é de alerta, adie gastos fora do orçamento. Clima de instabilidade no lar, seu amor esta arredio e distante. O ideal é a rotina, pensamentos e ações positivas. Não viaje.

Escorpião – O seu astral esta em alta com a família e no trabalho. Pode assumir compromisso profissional e financeiro. Grande companheirismo com a pessoa amada. Saúde excelente.

Sagitário – Dia que pode esperar novidades no trabalho e oportunidade de mostrar sua competência. Solução das questões financeiras. Novos planos em seu lar, maior entrosamento com a família.

Capricórnio – Fase de correria no trabalho e negócios, seus projetos começam a surtir efeito. Esclarecerá mal entendido com a família, muitos carinhos, inclusive do seu amor.

Aquário – Você convive com certas restrições no trabalho e dificuldades de se fazer entender por superiores ou sócios. Indecisão em negócios, vá devagar e só tome posição após o dia 12.

Peixes – Nesta fase você deve recuperar suas energias descansando mais e sendo objetivo em questão familiar. Incertezas nos seus negócios e trabalho. Afaste ideias negativas. Vênus, equilibra a vida afetiva.

Siga o TNOnline no Google News