Signos: confira seu horóscopo desta quinta-feira (09)

Da Redação

Quem nasceu hoje

continua após publicidade .

É um guerreiro e vencerá as mais difíceis batalhas. A sua forte personalidade o fará com que se destaque e alcance todos os objetivos. As profissões liberais são as mais indicadas para esse nativo por ter um forte intelecto. Intenso, místico e afetuoso.

continua após publicidade .

Alerta

Os librianos passam o dia no alerta, e a indicação é para ter cuidados durante este período negativo. Não deixe que a irritação interfira na hora de tomar decisões profissionais. Algumas desavenças podem deixá-lo para baixo no amor.

continua após publicidade .

Áries – O período é um dos melhores do ano astral, além de Marte seu planeta estar no seu signo, Júpiter a grande roda da fortuna astral também dá as boas vindas. Sucesso pessoal, lar e amor com participação.

Touro – Neste período estará voltado aos novos compromissos profissionais e tem a seu dispor a colaboração espontânea. Lute pelos seus objetivos. O coração esta animado com os carinhos do seu amor.

Gêmeos – O período traz mudanças nas amizades, mas cuidado com o que fala poderá se confrontar com algum invejoso. Evite parcerias. Dê mais atenção aos problemas familiares. Amor difícil e complicado.

continua após publicidade .

Câncer – Você passa pelo inferno astral, o Sol só estará no seu signo dia 21 próximo. Até lá muita paciência para não discutir com a família. Não peça apoio aos amigos e sócios. Saúde neutra.

Leão – Fase que pode ampliar seus contatos de trabalho para ganhar mais e firmar de vez o que vem fazendo. Satisfação para quem tem seu próprio negócio. Confie no seu poder afetivo, paixão em alta.

continua após publicidade .

Virgem – Você esta livre do alerta e terá um bom dia, tudo começa a melhorar. Positivo para pensar numa parceria. Pode tomar decisões originais e melhorar o orçamento. Transformações no amor.

Libra – O dia é de alerta, não crie problemas com a família, poderá sair perdendo. As dificuldades que enfrentar hoje são passageiras. Não fale dos seus planos futuros e se possível fique na rotina.

Escorpião – Período que vencerá uma questão profissional, mas continue cuidando para que menos pessoas o incomodem. Espere alguns dias para mudar os negócios. Não discuta com Gêmeos ou Câncer.

Sagitário – Realize suas esperanças em termos profissionais. Proposta de emprego, mudança ou chance de parceria. Dinheiro extra pode acontecer. Conte com Leão e Touro. Seja menos exigente no amor.

Capricórnio – Alegrias em todos os setores da sua vida profissional, negócios, família, dinheiro, enfim é só aproveitar. Dia especial para compras, viagens, mudanças e início de projetos domésticos.

Aquário – Você terá facilidade para se comunicar trazendo oportunidade de progresso, vem apoio até de superiores. Surpresas não faltarão. Chances em jogos, sorteios e loteria. Dê mais liberdade ao seu amor.

Peixes – O setor financeiro esta controlado, e pode melhorar se souber lidar com os que trabalham ao seu lado. Redobre a atenção com alguém de quem desconfia. Charme e sedução no amor.