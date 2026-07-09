Signos: confira seu horóscopo desta quinta-feira (09)

QUEM NASCEU HOJE

Esta sempre em evidência, é uma pessoa que nasceu para brilhar. Os trabalhos que envolvam o público exercerão grande influência neste nativo. A sua energia inesgotável fará com que alcance todos os objetivos. É decidido, companheiro e talentoso.

ALERTA DO DIA

Os nativos de touro passam o dia no alerta, e os astros aconselham rotina durante esse período negativo. Procure ter pensamentos positivos e não imponha seus pontos de vista no trabalho. Amor com ciúmes. Saúde em baixa.

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♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

Dia que deve resolver os assuntos domésticos, aceitar opinião da família e investir no lar. As finanças estão bem colocadas. Vênus, equilibra o amor, além do dinheiro. Seja tolerante no trabalho. Saúde controlada.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

Você esta passando pelo alerta e, não deve discutir ou mudar o rumo dos negócios e trabalho. Tenha paciência e, dê apoio para Aquário e Leão. Segure as exigências com a família. Amor desligado.

♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

O clima é de harmonia para curtir o trabalho e conquistar mais apoio nos negócios. As finanças voltam a crescer. Astral de companheirismo no amor. Assuntos culturais ou religiosos estimulam seu dia.

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♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

Dia de vibrações positivas no lar e no trabalho. Há boas chances de ganhar em jogos. Renovação na vida familiar, muitas novidades nas finanças. O setor amoroso vem com declaração. Saúde ótima.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

Nesta fase você ainda tem que segurar a impaciência. As mudanças que pretende realizar só devem acontecer após o dia 21. Você esta bem, mas não deve provocar tumulto no seu lar ou trabalho. Amor e paixão.

♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

Período que deve se programar para a entrada de Vênus amanhã no seu signo. Irá atingir o alvo desejado nos negócios e setor financeiro. O astral no romance começa a melhorar. Aceite apoio da família.

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♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

Dia positivo no trabalho e vida familiar. Mas, procure se organizar rápido, amanhã Vênus entrará na sua desfavorável12ª casa. Terá que enfrentar disputas no amor e com a família. Cuide da saúde e da aparência.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

O período atual é positivo e continua trazendo muita agitação no seu trabalho. Pode sair da rotina com compras, viagens, decisões profissionais e aceitar convites para novos negócios. Amor bem colocado.

♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Fase que deve demonstrar o quanto é positivo. Mercúrio esta retrógrado, isto é meio devagar, por isso não crie atritos no trabalho ou discuta com Leão e Touro. Finanças em alto astral. Amor suave.

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♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

Período que deve manter equilibrado seu padrão de vida, procure dar apoio aos familiares. Confie na sua capacidade de vencer as crises afetivas, seja mais participativo. Saúde com energia.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

A ordem é ser menos individualista e ambicioso, procure entender melhor as pessoas. As finança tendem a crescer, saia para negociar, realizar pequenas viagens e compras. Seu amor dá mais atenção.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

Dia que deve aproveitar os contatos no trabalho e usufruir das boas indicações financeiras. Esta na hora de mudar e melhorar o nível profissional. Em seu lar terá o apoio necessário. Tente na loteria.

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As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.