Signos: confira seu horóscopo desta quinta-feira (08)

Tem uma natureza sensível e saberá enfrentar as dificuldades da vida como poucos. Terá à ajuda de amigos, conhecidos e, principalmente da família. Procure ser objetivo em relação ao seu dinheiro. É companheiro, alegre e inteligente.

Os aquarianos passam o dia no alerta e a indicação é para ficar atento com gastos em supérfluos. Não entre em confronto com pessoas próximas a você. No amor, cuidado para não colocar tudo a perder com excesso de ciúmes.

Áries – O trabalho deve render mais do que espera. É a fase do sucesso, terá colaboração de sócios, colegas ou superiores. Amor com acertos. Organismo com energias. Hão há com que se incomodar.

Touro – Seu otimismo trará firmeza para melhorar os ganhos e resolução de problemas dos negócios. Compras, viagens e novas decisões no seu lar. Saúde equilibrada. Amor precisando de mais compreensão.

Gêmeos – Você ainda tem alguns dias para mudar os negócios. Mercúrio só estará no seu signo a partir do dia 12, até lá a paciência vai ajudar. Energias renovadas no seu caso de amor. A família cobra atenção.

Câncer – Fase que precisará de firmeza e compreensão para valorizar a vida familiar. Use suas forças para superar problemas do trabalho. Vênus traz mais paixão e muitos carinhos com a pessoa amada.

Leão – Muitas alegrias estarão à sua espera nesta fase que Marte e Vênus, trazem amor, dinheiro, saúde, equilíbrio no trabalho e lar. Relaxe os nervos e usufrua. Grandes alegrias na profissão.

Virgem – Dia que pode resolver os problemas do trabalho e conquistar a tão sonhada estabilidade. Lucros em transações comerciais. Dê mais apoio a pessoa da família, principalmente de aquário e Peixes.

Libra – Dia para resolver problemas domésticos e ter mais paciência, principalmente com Capricórnio e Câncer. Evite aborrecimentos no trabalho, esta tudo bem, não crie dificuldades. Amor feliz.

Escorpião – A fase pede rapidez na busca de novos negócios e paciência com pessoas do trabalho. É hora de pensar em grandes mudanças. Terá apoio de sócios em situações financeiras.

Sagitário – A influência do Sol em Gêmeos, é o sinal que precisava para aproveitar as boas influências astrais no trabalho. Clima favorável para iniciar novos projetos e até pensar em viagens. Amor agitado.

Capricórnio – Você terá um bom dia. Novas oportunidades de negócios, acertar o trabalho e as finanças. Conte com seu sorriso, vem dinheiro e chances de viagens. Não abuse na alimentação.

Aquário – O dia é de alerta e o ideal é ficar na rotina. A Lua indica dificuldades no trabalho. Nem todos estão prontos a colaborar. Não se envolva em problemas de amigos ou parentes. Evite compras à prazo.

Peixes – Fase para recompor os negócios e levar adiante os novos negócios ou mudanças. Não se acomode, as perspectivas de ganho aumentam rápido. Conte com Touro, Leão e Libra. Seu amor traz carinhos.

