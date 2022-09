Signos: confira seu horóscopo desta quinta-feira (08)

Da Redação

Os aquarianos passam o dia no alerta e a rotina deve ser sua aliada durante este período

Quem nasceu hoje

É uma pessoa com ideias próprias e marcante. Está sempre engajado em trabalhos ligados a comunidade. Gosta de estar no comando, pois não teme as responsabilidades. É o amigo para todas as horas. Aplicado, generoso e estável.

Alerta

Áries – Você se livrará de muitos problemas profissionais e financeiros, e deve dar atenção aos colegas de trabalho. Aproveite a colaboração que recebe de todos. Amor motivado.

Touro – Permanece o bom astral nos negócios e trabalho, pode continuar fazendo planos para novos compromissos financeiros. Movimente-se e use sua energia para compras, viagens e para estar com o seu amor.

Gêmeos – Seu espírito estará voltado para a família, pode realizar compras e negócios imobiliários. Renovação dos seus objetivos afetivos, com chances para os que buscam alguém especial. Tente na loteria.

Câncer – A Lua traz vida nova para seus projetos de trabalho e negócios. Surgem boas chances de aumentar os ganhos. A família continua dando apoio. Valorize mais a vida afetiva.

Leão – Você sente que as suas energias se renovam. O céu astrológico fala em sucesso financeiro, profissional e familiar. Novas oportunidades de estar melhor com seu amor. Seja determinado nos negócios.

Virgem – Fase que vive conflitos no trabalho, o ideal é não passar dos limites, evite mudanças e exigências. Não sufoque a família e não discuta com seu amor. Cuidado com excessos alimentares e a ansiedade.

Libra – O período em que o Sol transita na 12ª casa indica problemas de toda ordem. A família, o trabalho e o amor exigem muito mais sua atenção. Acalme seu coração e não crie desavenças com seu amor.

Escorpião – O planeta Mercúrio não traz facilidade de comunicação no trabalho. Terá que se esforçar para valorizar o que já conquistou. Acalme o seu coração e tenha um bom dia com seu amor.

Sagitário – O dia será especial no trabalho e nas finanças. Pode sair para negociar e acertar parcerias. Capacidade para tomar decisões em relação a compras, viagens e mudanças no lar. Viva bem com seu amor.

Capricórnio – Você esta livre do alerta, a Lua esta no seu signo e você poderá contar com a família e pessoas do trabalho. Planeje os próximos negócios, incluindo mudança no amor. Saúde perfeita. Pode viajar.

Aquário – Dia de alerta, a Lua desfavorece novas iniciativas financeiras e domésticas. Fique na rotina e lembre que tudo tem seu tempo. As vontades são muitas e não cabem todas na mesma hora.

Peixes – Período em que o ambiente de trabalho esta bem posicionado. Sua sensibilidade esta a mil, coloque suas emoções no seu relacionamento. O trabalho e as finanças vão bem.

