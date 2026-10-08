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HORÓSCOPO

Signos: confira seu horóscopo desta quinta-feira (08)

Confira o que os astros reservam para cada signo nesta quinta-feira, segundo a astróloga Dirce Alves

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Signos: confira seu horóscopo desta quinta-feira (08)
Autor Os virginianos passam o dia no alerta - Foto: Divulgação/Magnific

QUEM NASCEU HOJE

Sua vida será marcada pelo sucesso em todos os campos de atividades. Trabalhador incansável alcançará o sucesso cedo na vida. A lealdade é uma de suas maiores virtudes. Correto, inteligente e companheiro.

ALERTA DO DIA

Os virginianos passam o dia no alerta e a indicação é para manter a rotina no trabalho. Gastos somente de primeira necessidade. Procure ficar fora de discussões, principalmente com a pessoa amada. Não se exceda nas exigências.

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♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

Dia que terá bons contatos nos negócios, com a participação de sócios ou superiores. Vem mais dinheiro e tranquilidade com a família. Novas amizades. Saúde equilibrada. Seja mais gentil com a pessoa amada.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

Fase que conseguirá resolver os problemas da família e dar apoio, inclusive no setor financeiro. Progresso nos negócios. Amor agradável. Conte com Aquário e Peixes. Cuide da alimentação, evite exageros.

♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

A Lua favorece a vida profissional e traz novas chances nas finanças, que chegam a se estabilizar. Novidades na família. Progresso com novos negócios. Aceite apoio de Capricórnio e Libra. Tente na loteria.

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♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

Você esta passando por uma fase que conquistará a tranquilidade na área profissional. Poderá contar com ajuda financeira. Amor descontraído. Solução de problemas do lar. Saúde em ordem.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

Dia que estará pronto para novos negócios e acertos financeiros. Obstáculos vencidos, apoio de sócios ou superiores. Conseguirá controlar os problemas de saúde, que volta ao normal. Amor calmo.

♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

Você esta passando pelo alerta e deve evitar novos gastos, mudanças no trabalho e discussões na área profissional. Fuja de excessos na saúde. Procure ser mais participativo com a família. Amor com ciúmes.

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♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

Fase que esta motivado a realizar mudanças profissionais. Você sente as energias renascerem e a cada dia que passa vê o sucesso acontecer. Novas decisões no lar. No setor afetivo, procure compreender seu amor.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

O período é desfavorável para viagens, compras, decisões financeiras e mudanças no seu lar. Não espere apoio, você tem Vênus, retrogradando no seu signo, o que aumentam os problemas.

♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Dia que precisará dar apoio para os negócios e gastos da família. Confiante no trabalho e se livrará de uma porção de problemas. A pessoa amada precisa de mais atenção. Positivo para viagens e compras.

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♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

Você passa por um bom período e conseguirá resolver os problemas e desafios financeiros da família. Compreensão na área profissional. Positivo para realizar excelentes negócios. Novos rumos no amor.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

Nesta fase pode programar viagem, passeio e encontro de parentes. Bons resultados nos negócios e acertos financeiros em alta. Solução de problema na área afetiva. Lar em paz. Boa saúde.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

Período que esta tenso e precisa gastar um pouco suas forças, esporte, caminhada, enfim se cuide. O trabalho caminha bem. Tranquilo, terá ótimas novidades. Boas energias no lar.

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As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

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astrologia HORÓSCOPO Previsões Diárias SAÚDE signos vida pessoal
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