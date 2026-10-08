Signos: confira seu horóscopo desta quinta-feira (08)
Confira o que os astros reservam para cada signo nesta quinta-feira, segundo a astróloga Dirce Alves
QUEM NASCEU HOJE
Sua vida será marcada pelo sucesso em todos os campos de atividades. Trabalhador incansável alcançará o sucesso cedo na vida. A lealdade é uma de suas maiores virtudes. Correto, inteligente e companheiro.
ALERTA DO DIA
Os virginianos passam o dia no alerta e a indicação é para manter a rotina no trabalho. Gastos somente de primeira necessidade. Procure ficar fora de discussões, principalmente com a pessoa amada. Não se exceda nas exigências.
♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)
Dia que terá bons contatos nos negócios, com a participação de sócios ou superiores. Vem mais dinheiro e tranquilidade com a família. Novas amizades. Saúde equilibrada. Seja mais gentil com a pessoa amada.
♉ TOURO (21/04 a 20/05)
Fase que conseguirá resolver os problemas da família e dar apoio, inclusive no setor financeiro. Progresso nos negócios. Amor agradável. Conte com Aquário e Peixes. Cuide da alimentação, evite exageros.
♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)
A Lua favorece a vida profissional e traz novas chances nas finanças, que chegam a se estabilizar. Novidades na família. Progresso com novos negócios. Aceite apoio de Capricórnio e Libra. Tente na loteria.
♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)
Você esta passando por uma fase que conquistará a tranquilidade na área profissional. Poderá contar com ajuda financeira. Amor descontraído. Solução de problemas do lar. Saúde em ordem.
♌ LEÃO (22/07 a 22/08)
Dia que estará pronto para novos negócios e acertos financeiros. Obstáculos vencidos, apoio de sócios ou superiores. Conseguirá controlar os problemas de saúde, que volta ao normal. Amor calmo.
♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)
Você esta passando pelo alerta e deve evitar novos gastos, mudanças no trabalho e discussões na área profissional. Fuja de excessos na saúde. Procure ser mais participativo com a família. Amor com ciúmes.
♎ LIBRA (23/09 a 22/10)
Fase que esta motivado a realizar mudanças profissionais. Você sente as energias renascerem e a cada dia que passa vê o sucesso acontecer. Novas decisões no lar. No setor afetivo, procure compreender seu amor.
♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)
O período é desfavorável para viagens, compras, decisões financeiras e mudanças no seu lar. Não espere apoio, você tem Vênus, retrogradando no seu signo, o que aumentam os problemas.
♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)
Dia que precisará dar apoio para os negócios e gastos da família. Confiante no trabalho e se livrará de uma porção de problemas. A pessoa amada precisa de mais atenção. Positivo para viagens e compras.
♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)
Você passa por um bom período e conseguirá resolver os problemas e desafios financeiros da família. Compreensão na área profissional. Positivo para realizar excelentes negócios. Novos rumos no amor.
♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)
Nesta fase pode programar viagem, passeio e encontro de parentes. Bons resultados nos negócios e acertos financeiros em alta. Solução de problema na área afetiva. Lar em paz. Boa saúde.
♓ PEIXES (20/02 a 20/03)
Período que esta tenso e precisa gastar um pouco suas forças, esporte, caminhada, enfim se cuide. O trabalho caminha bem. Tranquilo, terá ótimas novidades. Boas energias no lar.
As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.