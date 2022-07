Signos: confira seu horóscopo desta quinta-feira (07)

Da Redação

Quem nasceu hoje

É uma pessoa com ideias arrojadas e criativas. Tem uma forte energia, e está sempre em busca de novos desafios. Terá facilidade para trabalhos ligados ao grande público. É experiente, alegre e com facilidade para expressar seus desejos.

Alerta

Os librianos passam o dia no alerta, e o mais aconselhado é manter a rotina durante este período negativo. Cuidado com gastos fora do orçamento. Evite ser intransigente com seu par afetivo. Saúde em leve baixa.

Áries – Sol e Mercúrio trazem energia para a sua vida familiar. Qualquer problema será pequeno diante do seu espírito destemido. Mude a decoração da sua casa. Marte traz dinheiro, amor e trabalho.

Touro – Os astros equilibram seu trabalho, estará consciente do que quer. Conseguirá superar os problemas e com certeza ganhará mais. Saberá tomar as decisões certas e o sucesso será natural. Amor fluindo.

Gêmeos – Você passa pela fase das realizações, novos planos de trabalho e negócios. Não tenha pressa em mudar o que já está pronto. Equilibre as finanças. Viva sem ansiedade. Reencontro afetivo.

Câncer – Os astros abrem espaço para mudanças na profissão. Logo irá usufruir do progresso financeiro. Faça tudo com muita calma. Seu amor estará muito exigente e ciumento, vá devagar.

Leão – Fase que deve usar sua intuição e não sair dos limites programados. O clima no trabalho pode ficar tenso, então evite mudanças. Troque ideias com seu amor e saiba que logo tudo estará bem.

Virgem – Dia positivo para expor seus desejos e usufruir de melhores momentos no lar e trabalho. Não há rivalidades nos negócios ou finanças. Sinal de saúde, paz e progresso. Amor com carinhos.

Libra – Você ainda passa o dia no alerta e deve ficar atento com os gastos. Não faça cobranças a sua família. Mande embora as más energias. Evite viagens, compras e novos trabalhos.

Escorpião – Um bom dia, proteja o que já conquistou no trabalho e no amor. Uma vitória financeira pode aumentar a união familiar. Positivo para compras, viagens e a vida afetiva. Aproveite, amanhã entra no alerta.

Sagitário – Dia para organizar mudanças no trabalho e negócios feitos em sociedade ou parceria. Grandes oportunidades para consolidar seu emprego. Saia da rotina, aceite convites. Amor e paixão.

Capricórnio – Você esta se sentindo mais feliz, conseguirá resolver a maior parte dos problemas, incluindo os de saúde. Coloque em prática sua vontade de ampliar os contatos de negócios. Amor excitante.

Aquário – A fase pede para não passar dos limites nos gastos ou mudar os negócios. Seus planos têm tudo para dar certo, só que não hoje. Diálogo com a família será importante para seu bom humor.

Peixes – Mudanças e novidades não devem faltar na vida profissional e financeira. Saiba direcionar seus ganhos para a estabilidade. Atração sensual vai motivar uma conquista. Saúde perfeita.

