Signos: confira seu horóscopo desta quinta-feira (06)

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Os piscianos passam o dia no alerta e o mais aconselhado é a rotina durante este período

Quem nasceu hoje

continua após publicidade .

Não teme os desafios da vida. A sua forte personalidade o fará com que se destaque e alcance todos os objetivos. As profissões que requerem chefia são as mais indicadas, por ter um forte intelecto. Intenso, trabalhador e perspicaz.

continua após publicidade .

Alerta

Os piscianos passam o dia no alerta e o mais aconselhado é a rotina durante este período. Evite qualquer tipo de extravagância financeira. Questões profissionais exigirão atenção. Não imponha suas vontades ao seu par afetivo.

continua após publicidade .

Áries – Momento para movimentar o trabalho, buscar colaboração para novos negócios e compromissos financeiros. Conte com Capricórnio, Gêmeos e Virgem. Preste atenção às mensagens dos seus sonhos.

Touro – A dica deste dia é aceitar apoio no trabalho e negócios. Conte com melhora sensível nas finanças. Aja sem medo de fracassar. Continue cuidando da alimentação, pratique esporte. Amor com ciúmes.

Gêmeos – A influência dos astros é uma das melhores do ano. Libere sua criatividade e deixe o sucesso acontecer. Positivo para compras, viagens, início de negócios e acertos familiares. Amor com carinhos.

continua após publicidade .

Câncer – Nesta fase deve resolver os problemas domésticos. Abra mão do que não vem dando certo. No trabalho apoio para novos negócios. Invista no seu visual. Amor equilibrado com a pessoa amada.

Leão – Fase que não deve se deixar abalar por dificuldades no trabalho. Conseguirá resolver todos os entraves, inclusive os financeiros. Incentivo da família. Amor falando alto no coração.

continua após publicidade .

Virgem – O dia promete felicidades no lar, no amor e boas mudanças na área profissional. Sua dedicação terá resultados favoráveis nas finanças. Solução de antigos problemas nos negócios e com a família.

Libra – A cada novo período a sorte sorri para você. Fase de novos negócios, muitos encontros e diversão. Solução fácil de problemas da área doméstica. Vênus, traz amor, paixão e felicidades no seu lar.

Escorpião – Período que se sente cansado e deve vencer a preguiça, se exercite. Evite qualquer tipo de mudança no lar, no trabalho e negócios. Desfavorável para viagens, compras e encontros familiares.

Sagitário – Você vive um bom período, pense no que tem a ganhar e não no que tem de perder. Seja positivo para resolver assuntos profissionais e familiares. Dê mais liberdade a você e saia da rotina.

Capricórnio – Dia que pode sair para compras e viagens. Chances de melhorar suas finanças. Muita sensualidade ao lado do seu amor, acertos para os que vinham com problemas. Lar com carinhos.

Aquário – A Lua esta no seu signo e você pode apostar suas cartas em novos projetos de negócios. Sol e Vênus, trazem sucesso, saúde, paz e acertos das finanças. O amor vem com força total.

Peixes – O dia é de alerta, você acorda meio triste e cansado. Lembre que será o responsável pela sua saúde e pelo trabalho. Poderá encontrar dificuldades para se comunicar com quem negocia.

Siga o TNOnline no Google News