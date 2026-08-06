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HORÓSCOPO

Signos: confira seu horóscopo desta quinta-feira (06)

Quem nasceu nesta data é arrojado, capacitado e leal

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Signos: confira seu horóscopo desta quinta-feira (06)
Autor Os nativos de Touro passam o dia no alerta no alerta - Foto: Divulgação/Magnific

QUEM NASCEU HOJE

Terá a capacidade para transpor todos os obstáculos que aparecem em virtude de sua inteligência aguçada. Quando inicia um projeto pessoal e profissional, só descansará quando atingir o objetivo. Arrojado, capacitado e leal.

ALERTA DO DIA

Os nativos de Touro passam o dia no alerta no alerta. A rotina deve ser sua aliada durante este período negativo. Procure analisar o trabalho em andamento e adie as mudanças neste setor. Evite entrar em atritos com a pessoa amada e a família.

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♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

A Lua no seu signo traz boas mudanças no trabalho. Você se livrará de antigos problemas e conseguirá ir em frente com novos negócios. Evite guardar mágoas e nada de impetuosidade. Amor com paixão.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

Você passa o dia no alerta e deve controlar melhor seu orçamento. Evite discussões com a família. Regule a saúde com uma alimentação equilibrada. Desfavorável para viagens. Amor ciumento.

♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

Um bom dia para renovar os negócios e abrir espaços com sociedades ou parcerias. Trabalho produtivo. A família dá mais atenção. As finanças voltam a crescer. Saúde com energia. Amor suave.

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♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

A fase é equilibrada. Positivo para acertar trabalho e conquistar o sucesso. Boas ideias e disposição para realizar mudanças profissionais. A família colabora com seus projetos. Aposte mais no seu amor.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

Fase para organizar os negócios, mudanças profissionais e aceitar apoio em novos projetos. Dia 10 Mercúrio, o planeta da comunicação passa a transitar no seu signo. Saúde sensível. Amor especial.

♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

O Sol, não o favorece e indica a necessidade de equilíbrio. A presença de Vênus, ajuda a passar o período com mais tranquilidade, mas amanhã ele se posicionará em Libra, e a recomendação é de rotina.

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♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

Nesta fase você passou por alguns problemas financeiros e afetivos, mas amanhã Vênus seu planeta, passa a influenciar seu signo. Decisões importantes a tomar. Planeje seu futuro.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Amanhã Vênus, começa a transitar na sua desfavorável 12ª casa astral, e hoje você deve organizar as finanças, trabalho e vida afetiva. Melhore sua alimentação e cuide mais do seu corpo.

♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Você esta com disposição para organizar melhor os ganhos, ter apoio no trabalho e negócios. Viagens, compras e entusiasmo com o sucesso que começa acontecer. Boa saúde. Amor com paixão.

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♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

Dia que deve resolver os problema da família. Procure acertar a situação financeira. Dê mais apoio a Escorpião e Peixes. Evite a angústia, viva melhor com seu amor. Vá em busca do sucesso.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

Período que pode viver vitórias no trabalho, é só querer. Esqueça os problemas e se ligue nas pessoas positivas. Boas oportunidades de resolver disputas na área de negócios. Saúde ótima. Amor em paz.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

Dia inspirado para realizar mudanças no trabalho. Trate de conquistar as pessoas com quem negocia. O período é de colaboração, aceite apoio de Gêmeos e Virgem. Amor muito especial. Finanças crescendo.

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As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

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