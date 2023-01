Signos: confira seu horóscopo desta quinta-feira (05)

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Os geminianos ficam no alerta até às 11h16, e a rotina é imprescindível durante esse período negativo

Quem nasceu hoje

continua após publicidade .

É uma pessoa muito aplicada. Gosta dos desafios, e não teme nenhum tipo de trabalho. Ao iniciar um projeto, só para ao alcançar os objetivos. A lealdade e companheirismo são suas maiores virtudes. Corajoso, intenso e visionário.

continua após publicidade .

Alerta

Os geminianos ficam no alerta até às 11h16, e a rotina é imprescindível durante esse período negativo. Após esse horário os cuidados serão dos cancerianos nos próximos dois dias e meio no trabalho e vida pessoal.

continua após publicidade .

Áries – Dia que assuntos profissionais comecem a tomar outros rumos. Não tenha receio de encarar novos desafios. Sucesso no contato com amigos. Vênus pede mais compreensão com seu amor.

Touro – O momento é ideal para organizar novos caminhos na profissão. Financeiramente há grandes promessas. Pode aceitar apoio de Leão e Sagitário. Assuntos amorosos com solução de discussões.

Gêmeos – Você acorda no alerta, a Lua o influenciará a partir das 11h16. Adie as decisões financeiras e profissionais para a tarde. Alcançará um sonho relacionado a vida familiar. Vênus, traz dinheiro e amor.

continua após publicidade .

Câncer – O dia começa a todo vapor, mas seu alerta tem início às 11h16, portanto se organize para os próximos dois dias e meio. Evite provocações com a família. O ideal é ficar na rotina.

Leão – A fase atual será repleta de novidade no trabalho e negócios. Alcançará seus objetivos e pode aceitar apoio de Capricórnio e Touro. Use seu otimismo na vida a dois. Não misture negócios com a família.

continua após publicidade .

Virgem – Período que promete aumentar seu dinamismo, vontade de acertar e até mudar os negócios. Você sente que o sucesso esta em suas mãos. Positivo para organizar tudo, até a família. Amor ideal.

Libra – Dia bem feliz, com decisões que pretende tomar em relação à vida familiar. Mercúrio reforça as chances de compra, venda, reforma e mudança de residência. Apenas compreenda mais seu amor.

Escorpião – Fase propícia para resolver seus negócios, trabalho e até pensar numa mudança. As finanças tendem a deslanchar. Pode aceitar apoio de sócios, superiores e da família. Amor envolvente.

Sagitário – Estará mais otimista do que costume. Confie nas suas decisões profissionais e financeiras. Problemas familiares levam tempo para acertar. Pode sair em busca dos seus objetivos, inclusive no amor.

Capricórnio – A influência de Vênus na sua segunda casa abre espaço para novos ganhos. Alegria no contato com amigos e chances de iniciar novo projeto de trabalho. No amor mudanças positivas, vem carinhos.

Aquário – O período pede cautela com os negócios, gastos e mudanças profissionais, apesar de Vênus estar no seu signo. Não se irrite com pequenas dificuldades. Amor pede atenção.

Peixes – Fase que não deve exagerar nos gastos, o ideal é dar mais atenção a vida profissional. Não espere por problemas graves, apenas rotina. Há possibilidade de recuperar um dinheiro que perdeu.

Siga o TNOnline no Google News