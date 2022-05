Signos: confira seu horóscopo desta quinta-feira (05)

Da Redação

Quem nasceu hoje

É muito hábil na hora de conquistar apoio das pessoas. A simpatia e facilidade de comunicação são suas maiores virtudes. Os trabalhos ligados ao público exercem grande influência neste nativo. É competente, trabalhador e instigante.

Alerta

Os cancerianos passam o dia no alerta, e os astros recomendam rotina durante este período negativo. Evite negociar, acertar empréstimo financeiro e compras. No amor, a possessividade pode trazer discussões. Saúde neutra.

Áries – Vênus, esta no seu signo, é sinal de sucesso financeiro, amor e muita colaboração no trabalho. Vem boas notícias trazidas por Júpiter a partir do dia 11. Novidades no amor.

Touro – O Sol esta no seu signo, mas, só no fim do mês que realmente conquistará o que busca na profissão, finanças e amor. Enxergue o lado positivo da vida e organize seu lar e negócios.

Gêmeos – Período mais tranquilo com a família e seu amor. Somente não esqueça que o Sol ainda pede cautela com gastos, discussões no trabalho e até falta de interesse.

Câncer – O dia é de alerta, não se deixe abater pelo lado melancólico. Será importante adiar viagens, novos compromissos profissionais e até gastos. Faça esforço para superar problemas no amor.

Leão – Confie mais na sua capacidade de trabalho e realize mudanças que necessita para o sucesso. Apoio de todos, incluindo da família. Ótimo para compras, assinatura de negócios e acertos no amor.

Virgem – Mercúrio, seu planeta transmite grande facilidade, convidando-o a usufruir desta fase de sucesso. Sonhe alto com as finanças, novos negócios e vida afetiva cheia de paixão.

Libra – Vênus está no seu signo oposto o que deve trazer tranquilidade no lar e no amor. Chances de progresso nos negócios, entrada de dinheiro e convites para sair da rotina. Não discuta com Câncer.

Escorpião – Fase de êxito e lucros ligados ao empenho e a dedicação ao seu trabalho. Não tenha receio de assumir novos compromissos financeiros. Comece a curtir o sucesso. Realize mudanças no lar.

Sagitário – Você esta vivendo um período de colaboração nos negócios, trabalho e lar. Ótimo para assumir sociedade. Apoio de Áries e Aquário. Fortes emoções para seu coração.

Capricórnio – O Sol de Touro fortalece suas ações profissionais e financeiras. Chances de ganhar em jogos. Possibilidade de compra de imóvel e carro. Mais comunicativo terá apoio de Virgem, Touro e Áries.

Aquário – Nesta fase você é um dos beneficiados na profissão e negócios. Dia expressivo em que terá ao seu lado a família, sócios e envolvidos na vida financeira. Emoções controladas no amor.

Peixes – O seu otimismo vai levá-lo a encarar a vida com equilíbrio, vontade de vencer e usufruir da harmonia e felicidade com a família. Aceite convites e saia um pouco da rotina.