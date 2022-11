Signos: confira seu horóscopo desta quinta-feira (03)

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Os piscianos passam o dia no alerta e a indicação é de rotina

Quem nasceu hoje

continua após publicidade .

Terá facilidade para administrar, pois é uma pessoa capacitada. Sua chefia raramente será questionada, pois sabe o que é melhor para o grupo. Estará sempre rodeado da família e amigos. Eficaz e compreensivo.

continua após publicidade .

Alerta

Os piscianos passam o dia no alerta e a indicação é de rotina. Cuide para não gastar fora do orçamento. Evite divergências com a pessoa amada e família. Saúde em leve baixa. Viagens desfavorecidas.

continua após publicidade .

Áries – O clima profissional esta em ascensão e você pode realizar algumas mudanças e esperar pelos lucros. Sua competência será posta à prova, vá à luta. Conte com Gêmeos e Capricórnio.

Touro – A fase atual traz aberturas para projetos em sociedade. Conte com o sucesso e lucros. Bons ventos sopram para os lados da família. Chances de compra, venda ou mudança residência. Amor firme.

Gêmeos – Seus planos de trabalho ganham impulso e velocidade. Oportunidades para viagens, compras e acertar negócios em parceria. Experiência do passado pode ser útil em projeto doméstico.

continua após publicidade .

Câncer – Você passa por excelente período no trabalho. Não há motivos para medos ou indecisões. Experimente caminhos diferentes e sua criatividade vai surpreender. Ganhos inesperados, tente na loteria.

Leão – Bom dia para resolver questões familiares, êxito para mudanças na decoração do seu lar ou iniciar reforma. Segurança no trabalho e ganhos para quem tem seu próprio negócio. Renovação no amor.

continua após publicidade .

Virgem – Você passa por um bom período e deve apenas ser mais objetivo e menos crítico, assim evitará situações desagradáveis no trabalho. Respeite suas limitações, cuide da saúde.

Libra – O período favorece seu relacionamento familiar, você se sente preparado para colaborar com parentes. Sua segurança emocional ajudará até nas questões financeiras. Seja determinado no amor.

Escorpião – A influência astral indica uma das melhores fases do ano para mudar o rumo da vida familiar. Não tenha dúvidas, quebrar a rotina é a palavra de ordem. Positivo para organizar seus negócios. Amor ideal.

Sagitário – A fase atual é bem complicada, hora de cair na real em relação às finanças. Evite qualquer mudança nos negócios, trabalho e com a família. Oposição de nativos de Peixes, Virgem e Câncer.

Capricórnio – Tudo que envolva viagem e novos contatos estão beneficiados. Ótimo dia para compromissos profissionais. Notícia sobre dinheiro trará tranquilidade. No amor seja mais tolerante, abra seu coração.

Aquário – Você passa por um bom dia, a Lua esta no seu signo e a tranquilidade impera no lar. Ótimo período para compras, visitas e encontro de parentes. Inovações na vida profissional. Amor se firmando.

Peixes – O dia é de alerta e os astros aconselham ouvir pessoa mais experiente no trabalho. Evite compras, viagens ou encontro de amigos. Seja mais atencioso com seu amor, evite os ciúmes.

Siga o TNOnline no Google News