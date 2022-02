Da Redação

Signos: confira seu horóscopo desta quinta-feira (03)

Quem nasceu hoje

É uma pessoa com ideias arrojadas e criativas. Tem uma forte energia, e está sempre em busca de novos desafios. Terá facilidade para trabalhos ligados ao grande público. É experiente, alegre e possui facilidade para expressar seus desejos.

Alerta

Os nativos de Peixes passam o dia no alerta, e devem manter tudo dentro do programado. Desfavorável para mudanças no seu trabalho. Adie novos negócios ou empréstimos financeiros. Não deixe a insegurança interferir na vida a dois.

Áries – Dia positivo, você te tudo para arrasar, já que Marte, Vênus e Mercúrio, estão na sua positiva 10ª casa. Vá em busca do que quer no trabalho, dinheiro, amor, saúde e mudanças nos negócios.

Touro – Fase que estará menos teimoso e com isso seu espírito de liderança deve trazer o sucesso nos negócios, no trabalho e vida familiar. É hora de conquistar o seu espaço. Amor seguro e feliz.

Gêmeos – A influência do Sol e Lua na sua nona casará proporcionarão a realização dos negócios, inclusive os que estavam parados. Clima de progresso com a família. Assuma compromisso afetivo.

Câncer – Período que deve organizar mudanças no seu lar. Seja mais objetivo em suas decisões e comece a acertar seu trabalho e negócios. Assuma novas responsabilidades na vida familiar.

Leão – Fase que pode se associar ou iniciar parcerias comerciais. Conte com a participação de colegas, sócios ou superiores. Apoio da família nas investidas financeiras. Amor com muita paixão.

Virgem – Seus planos financeiros podem se concretizar, assim como viagens e compras. Poder contar com apoio nos seus projetos de trabalho. Tente ser maleável com as pessoas com as quais negocia.

Libra – A influência dos astros na sua quinta casa traz realizações na área familiar e afetiva. Pode organizar seu lar, negócios e contar com seu amor. Conquista para os solitários. Ganho em jogos e loteria.

Escorpião – Você com certeza resolverá os problemas da área doméstica. Em alta compras, visitar parentes ou recebê-los. Planos financeiros em alta. Esforços reconhecidos. É hora de acreditar na sorte.

Sagitário – Período que as atividades em grupo estão favorecidas. Conte com Áries e Câncer. Sucesso financeiro para quem trabalha com comércio. Saia para compras. Participação do seu amor.

Capricórnio – Você tem tudo para se realizar no trabalho e no lar. Seu forte envolvimento profissional ajudará a vencer problemas financeiros. Novos amigos. Mudanças na vida afetiva. Boa saúde.

Aquário – O clima familiar e profissional pede que não passe dos limites nas exigências. Saiba viver esta fase com determinação, esperando um pouco para as realizações financeiras e afetivas. Cuide da saúde.

Peixes – Você passa pelo alerta, tenha cuidado com mudanças de humor. Não tente mudar nada no seu trabalho ou negócios. Procure esquecer os problemas e deixe tudo como esta. Cuidado co