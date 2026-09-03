Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Revista UAU!
publicidade
ASTROLOGIA

Signos: confira seu horóscopo desta quinta-feira (03)

Quem nasceu nesta data é persuasivo, cuidadoso e com grande prestígio em seu meio social

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Signos: confira seu horóscopo desta quinta-feira (03)
Autor A partir das 08h48, a Lua começa a desfavorecer os nativos de Gêmeos - Foto: Divulgação/Magnific

QUEM NASCEU HOJE

É lógico e procura agir dentro dessa linha na vida profissional e pessoal. Terá atração pela política e trabalhos junto ao grande público. Sabe usar o poder como poucos. Será persuasivo, cuidadoso e com grande prestígio em seu meio social.

ALERTA DO DIA

A partir das 08h48, a Lua começa a desfavorecer os nativos de Gêmeos e os astros aconselham a rotina como o melhor caminho nesse período negativo. Evite assumir responsabilidades que não poderá cumprir. Não deixe o ciúme interferir na vida a dois.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

Pode contar com apoio no trabalho e novas chances nos negócios. Em alta compras, compromissos financeiros e aberturas para resolver os problemas da família. Tente dominar a ansiedade. Amor com muita paixão.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

Você esta livre do alerta e pode organizar os negócios e contar com novidades na área profissional. Esqueça as mágoas do passado e fique numa boa com a família. Conte com Virgem e Aquário. Amor firme.

♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

Dia de alerta, não saia da rotina, adie compras, viagens e mudanças no lar. Tenha paciência com as pessoas do trabalho, o ideal é ser mais prestativo. Ciúmes da pessoa amada, cuide-se.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

Período positivo no trabalho, conseguirá resolver a maior parte dos negócios. Use e abuse da sua capacidade de convencer sua família e crie um clima de estabilidade e paz. Finanças em alta. Amor renovado.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

A fase é positiva para contar com a sorte. Os negócios seguem em direção ao sucesso. Os problemas começam a ser solucionados e você pode pensar em abrir novos caminhos financeiros. O amor traz paixão.

♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

A influência do Sol no seu signo, ao lado de Mercúrio seu planeta, faz com que tenha apoio no setor de trabalho e muitos acertos na vida familiar. No amor, você esta mais inspirado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

Período que não deve sair do orçamento na área financeira. Deixe de lado o baixo astral e resolva sua situação afetiva já que Vênus, traz chances de melhorar o relacionamento. Colabore com a família.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

As expectativas de resolver as questões profissionais serão facilitadas com apoio que recebe no trabalho. Evite discussões por causa de dinheiro. Dia 11 Vênus, ajudará nas finanças e no amor.

♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Você passa por um bom dia e, terá chances de concretizar suas esperanças profissionais e resolver as questões financeiras. Colaboração dos colegas, incluindo superiores ou sócios. Amor com paixão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

A influência do Sol, na sua positiva nona casa traz muita sorte. As mudanças no lar e no trabalho trarão a prosperidade em termos financeiros. Muitos acertos com a família. Amor com fortes emoções.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

Fase que deve ser atencioso com a família, e evitar exigências no setor financeiro. Procure ser confiante no setor de trabalho e negócios, que voltam a crescer. Surpresas para seu coração, vem muita paixão.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

A influência do Sol no seu signo oposto, abre espaço para resolver assuntos do trabalho, negócios e parcerias. As finanças tendem a se estabilizar. Tente dominar a ansiedade. Amor com forte união.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
astrologia dia 03 HORÓSCOPO previsões para os signos signos do zodíaco
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Revista UAU!

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV