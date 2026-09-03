Signos: confira seu horóscopo desta quinta-feira (03)

Quem nasceu nesta data é persuasivo, cuidadoso e com grande prestígio em seu meio social

QUEM NASCEU HOJE

É lógico e procura agir dentro dessa linha na vida profissional e pessoal. Terá atração pela política e trabalhos junto ao grande público. Sabe usar o poder como poucos. Será persuasivo, cuidadoso e com grande prestígio em seu meio social.

ALERTA DO DIA

A partir das 08h48, a Lua começa a desfavorecer os nativos de Gêmeos e os astros aconselham a rotina como o melhor caminho nesse período negativo. Evite assumir responsabilidades que não poderá cumprir. Não deixe o ciúme interferir na vida a dois.

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♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

Pode contar com apoio no trabalho e novas chances nos negócios. Em alta compras, compromissos financeiros e aberturas para resolver os problemas da família. Tente dominar a ansiedade. Amor com muita paixão.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

Você esta livre do alerta e pode organizar os negócios e contar com novidades na área profissional. Esqueça as mágoas do passado e fique numa boa com a família. Conte com Virgem e Aquário. Amor firme.

♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

Dia de alerta, não saia da rotina, adie compras, viagens e mudanças no lar. Tenha paciência com as pessoas do trabalho, o ideal é ser mais prestativo. Ciúmes da pessoa amada, cuide-se.

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♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

Período positivo no trabalho, conseguirá resolver a maior parte dos negócios. Use e abuse da sua capacidade de convencer sua família e crie um clima de estabilidade e paz. Finanças em alta. Amor renovado.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

A fase é positiva para contar com a sorte. Os negócios seguem em direção ao sucesso. Os problemas começam a ser solucionados e você pode pensar em abrir novos caminhos financeiros. O amor traz paixão.

♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

A influência do Sol no seu signo, ao lado de Mercúrio seu planeta, faz com que tenha apoio no setor de trabalho e muitos acertos na vida familiar. No amor, você esta mais inspirado.

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♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

Período que não deve sair do orçamento na área financeira. Deixe de lado o baixo astral e resolva sua situação afetiva já que Vênus, traz chances de melhorar o relacionamento. Colabore com a família.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

As expectativas de resolver as questões profissionais serão facilitadas com apoio que recebe no trabalho. Evite discussões por causa de dinheiro. Dia 11 Vênus, ajudará nas finanças e no amor.

♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Você passa por um bom dia e, terá chances de concretizar suas esperanças profissionais e resolver as questões financeiras. Colaboração dos colegas, incluindo superiores ou sócios. Amor com paixão.

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♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

A influência do Sol, na sua positiva nona casa traz muita sorte. As mudanças no lar e no trabalho trarão a prosperidade em termos financeiros. Muitos acertos com a família. Amor com fortes emoções.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

Fase que deve ser atencioso com a família, e evitar exigências no setor financeiro. Procure ser confiante no setor de trabalho e negócios, que voltam a crescer. Surpresas para seu coração, vem muita paixão.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

A influência do Sol no seu signo oposto, abre espaço para resolver assuntos do trabalho, negócios e parcerias. As finanças tendem a se estabilizar. Tente dominar a ansiedade. Amor com forte união.

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As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.