Signos: confira seu horóscopo desta quinta-feira (02)

Quem nasceu hoje

Não teme a competitividade. Quando se entrega a um objetivo, não desiste diante do primeiro obstáculo. Procura contribuir para que todos tenham uma vida melhor. Gosta da vida sem rotina. É inteligente, educado e agradável.

Alerta

Os cancerianos continuam recebendo a influência do alerta, e a rotina é o mais aconselhável durante esta fase negativa. Adie mudanças no trabalho. Fique dentro do orçamento. No amor, nada de ciúmes exagerado. Saúde em leve baixa.

Áries – Fase que deve ser mais atencioso com os negócios da família e se possível evitar novos gastos. Obstáculos a resolver no trabalho. Aguarde para iniciar projetos profissionais. Amor estável.

Touro – Período que deve ter cautela com novos compromissos financeiros. Evite a impaciência e tenha certeza que o sucesso virá. Vênus, seu planeta regente passa a transitar no seu signo no dia 17.

Gêmeos – Novidades nos negócios e equilíbrio na profissão. Sucesso com o comércio, com imóveis e viagens. Agitação no lar. A pessoa amada dá carinhos e compreensão. Inicie cursos.

Câncer – Você ainda passa pelo alerta, a Lua o desfavorece. Reconheça seus erros e não force situações constrangedoras no trabalho. Saúde sensível, procure descansar mais cedo. No amor não discuta.

Leão – O seu dia começa a todo vapor no trabalho, no lar e no amor. Vênus e Júpiter, dão o aval para resolver muitos problemas profissionais. Boa intuição para mudanças nos negócios.

Virgem – Fase feliz com o trabalho que esta movimentado. Pode receber proposta para novos negócios e chances de melhorar os ganhos. Conte com Peixes e Libra. Sorte em jogos e no amor.

Libra – Excelente período, você está pronto para negociar, realizar compras de uso pessoal e visitar parentes. Trabalho agitado. Paz no lar. Reconciliação com Câncer e Virgem. Amor em fase de paixão.

Escorpião – O trabalho está cheio de vibração positiva e o sucesso o acompanha. Motivação para aceitar convites para negociar, viajar e até mudar o rumo profissional. Saúde em alto astral. Tente na loteria.

Sagitário – A influência do Sol na sua quarta casa é indício de resolução dos problemas familiares. Evite se indispor com parentes de Câncer e Áries. A indecisão nas finanças pode gerar prejuízos.

Capricórnio – Vá em busca da solução dos problemas financeiros. Oportunidades de negócios com imóveis, comércio e início de novos trabalhos. Descontração no lar. Conte com Peixes. Conquista amorosa.

Aquário – Nesta fase do ano você é um privilegiado, os astros abrem espaço para o progresso profissional, convites para negociar e soluções financeiras. Boa convivência no lar. Muita harmonia no amor.

Peixes – Você esta bem e vai melhorar, amanhã Mercúrio passa a transitar no seu signo. As surpresas começam aparecer no trabalho, nas finanças e no lar. Reconciliação com parentes.

