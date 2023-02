Signos: confira seu horóscopo desta quinta-feira (02)

Da Redação

Os cancerianos passam do dia no alerta e os astros aconselham rotina no trabalho e vida pessoal

Quem nasceu hoje

É uma pessoa alegre e de bom coração. Sua criatividade e capacidade terão influência direta no sucesso profissional. Estará sempre ajudando os mais necessitados, pois não aceita as desigualdades sociais. Disposto, arrojado e inteligente.

Alerta

Áries – Os negócios e o trabalho estão devagar. Não espere soluções rápidas dos problemas financeiros. Evite pedir apoio a Escorpião e Câncer. Compreensão da família. Vênus, desequilibra o amor.

Touro – Você esta estimulado a conquistar seu lugar ao Sol. Fase de sucesso financeiro e profissional. Pode contar com sócios, parceiros e dos envolvidos nos seus negócios. Troca de carinhos no amor.

Gêmeos – Dia positivo, a Lua traz chances de resolver os problemas domésticos. Terá o carinho de todos, incluindo do seu amor. Grandes emoções no trabalho, que volta a ter sucesso. Pode viajar.

Câncer – O dia é de alerta, a Lua desfavorece os negócios, finanças e mudanças no trabalho. Fique atento, não crie problemas com Sagitário, Peixes e Libra. Não se envolva em intrigas. Mais diálogo no amor.

Leão – Ótimo astral, não terá grandes preocupações. Pode aceitar apoio para novos negócios. Lucros com produtos de beleza, moda e interesses políticos. Notícia de parentes. Amor com declaração.

Virgem – Você recebe apoio para melhorar seus ganhos. Descontração para iniciar negócios e resolver problemas do trabalho. Seu amor traz carinhos e muita paixão. Saúde perfeita.

Libra – Dia que estará mais intuitivo e com isso fará ótimos negócios. Progresso notável no trabalho. Pode sair para compras domésticas e realizar mudanças no lar. Entusiasmo marcante no amor.

Escorpião – Dia tenso no seu trabalho, procure relaxar e se acertar com todos, para ter sucesso financeiro. Evite qualquer tipo de mudança no seu lar. A pessoa amada colabora para a paz em família.

Sagitário – O dia reserva bons negócios, sucesso financeiro e apoio para investir na área de informática. Novos amigos, viagens, compras e sorte para apostar em jogos. Amor calmo. Bom para viagens.

Capricórnio – Período que deve aceitar colaboração da família no seu trabalho e negócios. Pode assumir novos compromissos financeiros. Esforços recompensados com seu amor, que vem com paixão.

Aquário – Fase de felicidade no lar, no trabalho e até com sua saúde. Os problemas se desfazem e o sucesso será natural. Tire proveito dos contatos com parentes e deixe o charme falar mais alto no amor.

Peixes – A fase atual pede que colabore mais com a família. Os problemas de trabalho e negócios não devem interferir no seu lar. A tensão pode abalar a sua saúde. Equilíbrio com a pessoa amada.

