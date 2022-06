Signos: confira seu horóscopo desta quinta-feira (02)

Da Redação

Tem uma forte capacidade para analisar os acontecimentos, o que fará ser um ótimo comandante. Alcançará o sucesso através do próprio esforço. Tem um bom coração e estará sempre ajudando os mais necessitados. É ousado, fiel e inteligente.

Os cancerianos passam o dia no alerta e a rotina deve ser mantida durante este período. Controle seu ímpeto para não trazer problemas para o ambiente de trabalho. Não entre em disputas com seu par afetivo. Viagens desfavorecidas.

Áries – Você passa por uma das melhores fases do ano, transformações significativas no lar e trabalho. Não há com que se preocupar, apenas busque novas fontes de renda. Viagens, saúde e muito amor.

Touro – Você terá a recompensa financeira dos últimos negócios e trabalho. Entrada extra de dinheiro, viagens e compras. Novas aberturas para ter sua própria condição para administrar sua profissão.

Gêmeos – O Sol e a Lua estão no seu signo, você está livre de tudo que atrapalhe seu progresso. Mas, espere que a partir do dia 24, tanto o amor como o dinheiro voltam a reinar.

Câncer – Dia de alerta, seja tolerante com todos e evite criar tensões no trabalho. Desfavorável para compras, viagens ou acordos com a família. Rotina é a palavra do dia também no amor.

Leão – O clima no trabalho traz a necessidade de não passar dos limites nas exigências. Cuidado que o seu sucesso atrai os invejosos. Por outro lado seu amor transmite segurança a você. Saúde perfeita.

Virgem – O dia será proveitoso, conseguirá organizar seu trabalho e pode receber convite para novos negócios. Seu bom humor será o responsável pelas boas condições financeiras. Em seu lar a situação é de paz.

Libra – Nesta fase conseguirá acelerar seus projetos domésticos e de trabalho. Excelente para compras, viagens, visitas e para iniciar novos negócios. Cuide mais da aparência. Paixão em alta.

Escorpião – Período que precisará se cuidar com invejosos. Tire proveito da sua vitalidade e lute pelo que quer. Avalie com cautela o seu trabalho e evite novos negócios. Adie viagens e compras.

Sagitário – O momento é apropriado para iniciar um novo projeto de negócio e pode acertar parceria com os geminianos e arianos. Invista nos seus sonhos. Amor protetor. Novidades no seu lar.

Capricórnio – Um dia tranquilo no lar, pode sair para compras domésticas e até visitar parentes. Dê apoio a Câncer e Escorpião. O trabalho vai bem e o sucesso esta nas suas mãos.

Aquário – O seu astral esta generoso, ajudando a se sair bem no trabalho e nos negócios feitos em parceria. Seu carisma será notado por todos. Sinal de amor, paixão e acertos do coração. Tente na loteria.

Peixes – Dia que estará mais envolvido nos negócios da família. Sinal positivo para negociar com parente. Seu trabalho continua a proporcionar tranquilidade e dinheiro. Paz no amor.