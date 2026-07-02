Signos: confira seu horóscopo desta quinta-feira (02)
Quem nasceu nesta data é intenso, sedutor e amoroso
QUEM NASCEU HOJE
Tem facilidade para o trato com as pessoas. As profissões como Relações Públicas e ligadas ao grande público são as mais favorecidas. As amizades e companheirismo serão muito importantes. É intenso, sedutor e amoroso.
ALERTA DO DIA
Os aquarianos passam o dia no alerta, e a indicação é de cuidados no trabalho. Deixe as mudanças domésticas para quando estiver melhor posicionado. No amor, evite fazer tantas cobranças ao seu par afetivo. Cuide da saúde.
♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)
Dia que terá respostas positivas nos negócios, e deve superar a maior parte dos problemas financeiros. Saia para compras domésticas. Dê apoio à família. O trabalho esta protegido. Sonho realizado no amor.
♉ TOURO (21/04 a 20/05)
Nesta fase você sente que recebe proteção. Saia para negociar e continue sendo gentil com todos. Bom dia para projetos em parceria. Positivo para investir em imóveis. Amor feliz.
♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)
Período que terá oportunidades para acertar os problemas do trabalho e negócios. Apoio de Escorpião e Libra. Pode contar com a colaboração de terceiros, de sócios ou empregados. Amor envolvente.
♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)
Você passa por um período em que o Sol no seu signo, é certeza do sucesso. Apenas seja determinado e, evite comentários sobre seus negócios. Cuidado com invejosos. Amor com surpresas.
♌ LEÃO (22/07 a 22/08)
A fase atual indica a necessidade de não passar dos limites em novos gastos ou fazer exigências na área de trabalho. Não aja impulsivamente nos problemas da família. Mercúrio desfavorece o setor afetivo.
♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)
Período que pode sair para compras, negócios com nativos de Aquário e Leão. Evite as críticas na vida afetiva, não crie problemas. Acredite na sua força interior. A família o favorece. Amor com ciúmes.
♎ LIBRA (23/09 a 22/10)
Você recebe o carinho da família e pode resolver a maior parte dos problemas, inclusive o financeiro. O seu astral em busca de uma promoção ou mudanças financeiras esta em alta. Amor com esperanças.
♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)
O dia será positivo para novos negócios, viagens, compras e início de negócios em parcerias. Se livrará da maior parte dos problemas financeiros. Harmonia com amigos, sócios e superiores. Saúde em ordem.
♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)
Você esta com boas energies e sente vontade de sair para negociar e realizar compras. Aceite a colaboração da família nas finanças. Chances de novos ganhos. Vitória no trabalho. Tudo bem no amor.
♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)
A Lua esta no seu signo e você sente as energias renascerem. Livre-se dos pensamentos negativos e passe bem o dia. Pode sair para compras e negócios domésticos. Estímulos no amor.
♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)
Você esta passando pelo alerta e não deve sair da rotina, evite discussões na área de negócios ou trabalho. Entenda, é você quem precisará de paciência. Tenha calma com a família.
♓ PEIXES (20/02 a 20/03)
O seu comportamento esta mais alegre com a família. Receberá carinhos e compreensão. A saúde volta a ter boas energias o que traz vontade de sair da rotina. Vitória em novos negócios. Amor com paixão.
As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.