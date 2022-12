Signos: confira seu horóscopo desta quinta-feira (01)

Da Redação

Os nativos de Peixes ainda passam o dia no alerta, e a rotina é indicada enquanto durar este período

Quem nasceu hoje

Nada fará desistir de um objetivo. A liderança é um dos seus pontos fortes. Estará sempre ao lado da família. Gosta de viajar e explorar lugares diferentes. Adora a competição e não para no primeiro obstáculo. Vigoroso, interessado e companheiro.

Alerta

Áries – Intensas emoções, não pense duas vezes aceite apoio nos negócios e realize mudanças no trabalho. Se organize, amanhã entrará no alerta. Amor com acertos de antigos problemas.

Touro – O astral é animador para decisões na vida profissional. Você pode melhorar os ganhos é só querer. O trabalho flui facilmente. Seu amor precisa de mais compreensão e carinhos.

Gêmeos – A fase traz mais dedicação aos seus negócios e até resolução de pendências financeiras. Sucesso e tranquilidade são o que os astros trazem para o seu lar. Positivo para viagens e soluções amorosas.

Câncer – Você estará mais sensível e irá perceber como resolver os problemas domésticos. Sua força de vontade traz mais sucesso no trabalho e negócios. Um bom dia com a pessoa amada.

Leão – O astral é animador, conseguirá o retorno das suas investidas nos negócios. As finanças estão crescendo, a fase é produtiva. Deixe de lado as mágoas e viva bem com seu amor.

Virgem – Coloque em ordem os problemas da família, você será o responsável pela harmonia. Chances de compras domésticas e início de projetos com parentes. Tranquilidade no seu caso de amor.

Libra – Período que precisará dar atenção à família, dê apoio e não críticas. Dará um salto em relação ao amor que vem com muita paixão. Positivo para mudanças no lar. Estabilidade financeira. Tente na loteria.

Escorpião – Assuma mais responsabilidade no lar, todos esperam sua participação. As condições financeiras são estáveis. Clima de ternura com seu amor. Muita sintonia com colegas de trabalho.

Sagitário – Fase que pode se aventurar nos seus projetos e mudanças que pretende realizar no lar. Um novo direcionamento fará bem a você. Boa convivência com todos, incluindo seu amor.

Capricórnio – Demonstre mais interesse pela sua profissão. Você sente que tudo esta mais difícil, mas vá em frente, supere os problemas. Evite novos gastos. Amor distante. Cuide da saúde.

Aquário – Dia que terá mais satisfação com pessoas que estima, apenas evite cobranças e se mostre simpático. Organize suas finanças. Você esta bem colocado, aproveite até o dia 21 de dezembro. Amor suave.

Peixes – Você ainda passa pelo alerta, portanto deixe decisões e compras para outro dia. A sua impaciência pode estressar as pessoas do seu trabalho. Não conte com a família. Amor tenso.

