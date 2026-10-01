Signos: confira seu horóscopo desta quinta-feira (01)

Confira o que os astros reservam para cada signo nesta quinta-feira, segundo a astróloga Dirce Alves

QUEM NASCEU HOJE

É movido pela responsabilidade. A capacidade profissional é acima da média, o que fará alcançar o sucesso. Terá facilidade para trabalhos ligados a moda. Gosta dos desafios e nunca vai recuar diante de um. Impetuoso, organizado e habilidoso.

ALERTA DO DIA

Os geminianos passam o dia no alerta e os astros aconselham rotina no setor profissional. Fique dentro do orçamento financeiro, principalmente com gastos em supérfluos. Evite mudanças de humor com a pessoa amada. Adie viagens.

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♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

Um bom dia para resolver alguns assuntos dos negócios, incluindo parcerias. Fato especial com a família, vem acertos financeiros. No amor, revelação importante e solução de antigos problemas.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

Você esta livre do alerta, pode sair para compras domésticas e dar apoio à família. Colaboração nos negócios e o trabalho caminha para o sucesso. Acertos de convivência, amor sensual.

♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

O seu dia será no alerta, e o ideal é rotina. Não faça exigências com a família. O trabalho indica necessidade de paciência. Evite novos gastos. Não espere apoio nos negócios. Tensão no amor.

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♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

Dia para resolver problemas da família. Grande equilíbrio nas decisões financeiras, terá todo o apoio que necessita. O trabalho vem com boas surpresas. Fuja dos pessimistas. Saúde perfeita. Amor ideal.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

Neste período você é um privilegiado, Júpiter e Marte no seu signo trazem paz em família. Novidades no trabalho e negócios. Empolgação para jogos e loteria. Amor movimentado. Saúde perfeita.

♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

O dia será um pouco exigente nas finanças, o ideal é deixar tudo como esta, sem tentar mudar o ritmo negócios. Não deve criar problemas com as pessoas a sua volta. Não discuta no lar. Amor neutro.

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♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

A influência do Sol no seu signo, traz apoio para novos compromissos financeiros e chance de aceitar colaboração de sócios ou superiores. O amor esta em alto astral. Colabore com Áries e Gêmeos.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Fase para ser mais prestativo com a família e amigos. Evite pedir apoio ou colaboração na área profissional. Vênus esta no seu signo, mesmo assim não abuse, terá que cuidar dos gastos. Não viaje.

♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

O dia trará tranquilidade profissional, terá colaboração e conseguirá resolver os problemas financeiros da família. Prepare-se para surpresas nos negócios. Disposição para compras, viagens e acertos no amor.

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♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

Boas surpresas na vida familiar, conseguirá apoio para compras, viagens e colaborar com as finanças domésticas. Pode reencontrar amigos. Harmonia no trabalho. Muita calma no amor.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

Fase que suas ideias estão mais avançadas em relação aos negócios ligados à família. Compras, reformas no lar e para melhorar a decoração. Aceite apoio de Libra, Áries e Touro. Ousadia e firmeza no trabalho.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

Período que precisa dar atenção aos seus gastos, não saia do programado. Leve tensão no lar, evite exigências ou discussão na família. Pare e reflita sobre decisão profissional. A pessoa amada colabora.

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As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.